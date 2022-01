Calenzano – Grazie ad una segnalazione, due cani di razza pittbull sono stati prelevati da un’abitaizone in cui erano rinchiusi da circa una settimana e affidati alle cure dell’Asl Servizi Veterinari. L’episodio è avvenuto a Calenzano, dove qualcuno segnalava che all’interno di una abitazione di proprietà della Soc. Autostrade, in via delle Ginestre nel Comune di Calenzano, occupata abusivamente da una persona, si trovavano i due animali ricusi e senza cure, dal momento che il proprietario da circa una settimana si trova ricoverato in gravi condizioni in Ospedale.

Le guardie zoofile dell’Enpa, la polizia municipale e operatori dell’Asl sono intervenuti a colpo sicuro, dal momento che era stato attuato un precedente sopralluogo. Così, dopo aver avvertito la proprietà, soo entrati nell’abitaizone al fine di liberare i due cani che erano ricnhiusi in una stanza, all’interno dell’immobile, senza mangiare nè bere. Con l’aiuto di alcuni amici del proprietario dei cani, sabato scorso è stato eseguito il salvataggio degli animali, i quali si presentavano scheletrici ma in buone condizioni.

I due cani sono stati presi in carico dal personale della ASL Servizi Veterinari per gli accertamenti solla loro salute e per gli adempimenti relativi al rintraccio del proprietario dopo il ricovero ospedaliero.