Firenze – Il consigliere regionale Iacopo Melio (Pd) ha depositato oggi 1 febbraio una mozione che riguarda la necessità di incentivare ed allargere la coltivazione della Cannabis terapeutica di fronte alla grande richiesta. “Sono ancora troppe le persone malate, da quelle con tumore a quelle con una neurodegenerazione, a non vedere rispettato il proprio diritto alla cura”, spiega il consigliere.

“La Toscana ha l’onore di ospitare l’unico impianto di produzione interna di Cannabis terapeutica, ma la quantità annua ricavata non è minimamente sufficiente a soddisfare tutta la domanda del nostro Paese, per questo siamo costretti a importarla dall’estero, soprattutto dall’Olanda, peraltro a caro prezzo”, ricorda Melio.

La mozione di Melio chiede infatti di fare pressione affinché venga aumentata la produzione di cannabis per uso medico, aumentando ad esempio il numero degli impianti non solo in Toscana, in modo da garantire cure fondamentali a chi ne ha bisogno.

“Anche chi riesce ad accedere a questi importanti farmaci, spesso non ottiene le quantità necessarie per una cura adeguata, oppure deve aspettare molto tempo tra una fornitura e l’altra rischiando di restare ‘scoperto’ per giorni o settimane. Non si tratta di caramelle, ma di medicine che in alcuni casi evitano problemi atroci”, conclude il consigliere.