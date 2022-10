Firenze – Due concerti del Coro Viri Galilaei nelle Chiese di San Michele Visdomini e nella Chiesa di San Francesco in Piazza Savonarola. Il primo sabato 22 ottobre e il secondo il 5 novembre inizio alle ore 21 e l’ingresso è libero.

Il coro eseguirà un repertorio che include nella prima parte varie antifone mariane e altri brani un tempo più popolari ( quali Adoro te devote, Ave verum corpus , Veni Creator Spiritus etc.) affidate alla Sezione femminile e, nella seconda parte, affidata alla Sezione maschile, il concerto prevede l’esecuzione dei PRIMI VESPRI del Tempo Ordinario.

Il coro di canto gregoriano Viri Galilaei, fondato dall’attuale direttore Enzo Ventroni, è attivo a Firenze dal 1985. A partire dall’ultimo decennio dello scorso anno, il Coro Viri Galilaei ha svolto un’intensa attività concertistica in collaborazione con il Comune di Firenze, dell’Opera del Duomo e, infine, dell’Opera di Santa Croce, eseguendo concerti nelle più importanti Chiese della città (Duomo, Battistero, Santa Croce, Orsanmichele, Basilica di San Miniato al Monte, Basilica di Santa Trìnita etc.), e in altri importanti luoghi di Fede come la Sacra di San Michele (Torino), la Chiesa Abaziale di Sant’Antimo (Siena), Santuario della Madonna del Sasso, La Chiesa Abaziale di Monte Oliveto Maggiore etc.

Alcuni cantori, poi, cantano il repertorio proprio durante la messa vespertina del Sabato (ore 17,30) presso la Basilica Abaziale di San Miniato al Monte.