Firenze – Ci sono due città toscane tra le dieci finaliste in pista per l’edizione del 2024 della Capitale italiana della Cultura: Grosseto e Viareggio. La notizia, comunicata dal ministero della Cultura, è stata accolta con estrema soddisfazione dal presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. “La nostra regione è sempre protagonista quando si parla di cultura e di valorizzazione dei beni artistici – ha osservato Mazzeo -. Ricordo che nel 2017 fu Pistoia a vincere e che lo scorso anno Volterra è entrata tra le finaliste. Basta guardare i nostri borghi e i nostri paesaggi per capirne i motivi”. “Stavolta ci sono due città che si affacciano sul Mar Tirreno – ha proseguito – e anche questo è un segnale di quanto il potenziale della nostra regione sia infinito. Montagna, collina, campagna, gastronomia, cultura e tantissimo mare sono la chiave per un turismo che ci invidiano in tutto il mondo”. Da parte del presidente del Consiglio, infine, gli auguri per la competizione e l’assicurazione che le due città potranno contare, come sempre è accaduto, sul sostegno dell’Assemblea toscana: “In bocca al lupo a entrambe – ha detto – La concorrenza è forte. Ma come sempre sarà una ‘gara’ che accenderà meccanismi virtuosi in seno alle città interessate da questa corsa. Esattamente come abbiamo fatto lo scorso anno per Volterra, come Consiglio Regionale saremo al loro fianco per sostenerle”.

Oltre a Grosseto e Viareggio, le altre città che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2024 sono Ascoli Piceno, Chioggia (Ve), Mesagne (Br), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (Ge), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Sa), Vicenza. Negli anni il titolo di Capitale della Cultura e’ stato assegnato alle citta’ di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021. Procida e’ la capitale del 2022, mentre Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023.