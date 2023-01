Firenze – Botti e petardi esplodono a Firenze nonostante i divieti e a farne le spese sono 4 persone, fra cui un bambino di 11 anni, finito al Meyer con una ferita al piede provocata da un petardo. Una grave lesione a un occhio, sempre a causa dei petardi, è stata riportata da un 14enne in via Baracca, per il quale i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Anche un 17enne è ricorso alle cure dei medici per ferite a una mano, mentre un uomo di 36 anni ha riportato una prognosi di dieci giorni per una lesione all’occhio.

Tuttavia, gli episodi più gravi si sono verificati nell’aretino, a Laterina, dove un ragazzo di 21 anni è precipitato per il cedimento di una staccionata nel corso di una festa e si trova tutt’ora in prognosi riservata all’ospedale Le Scotte di Siena. Nel novero, ma è ancora da verificare, anche un turista ucraino che sarebbe caduto dalla finestra della casa dove si trovava con la fidanzata, ma il dubbio è ad ora che possa essersi trattato di un gesto volontario.

A Firenze un incidente paradossale: una Ferrari che transitava in via Pasiello è andata a sbattere contro quattro auto in sosta, con dani per migliaia di euro. Il conducente sarebbe scomparso abbandonando l’auto dopo il sinistro, facendo perdere le tracce. Tuttavia la Polizia municipale ha in poco tempo rintracciato il proprietario dell’auto, che è stato multato per eccesso di velocità e rifiuto di dare i propri dati. Avendo poi esaurito i punti residui sulla patente, questa gli è stata ritirata.

Nelle piazze, a Firenze, per la notte di Capodanno, una folla di migliaia di persone: gli eventi si sono concentrati su quattro piazze del centro storico per una festa diffusa con proposte di genere diverso: giochi di luci e videomapping in piazza della Signoria, marching band in Oltrarno, concerto Gospel in piazza Santissima Annunziata, musica classica in piazza san Lorenzo alla presenza anche dell’orchestra di Kharkiv.

“Un Capodanno di grande successo e quanta gioia nel vedere le piazze che sono tornate a riempirsi – ha sottolineato il sindaco Dario Nardella, che si è trovato in piazza della Signoria per fare gli auguri alla città – grazie a tutti gli organizzatori che hanno condiviso con noi una serata davvero speciale e tutti quanti erano al lavoro, dai nostri agenti di Polizia municipale alle forze dell’ordine, dalla Protezione civile ai vigili del fuoco, dagli operatori sanitari a quelli ecologici di Alia”.

Sulla questione botti e petardi, la Lega coglie l’occasione per innescare la polemica, a valle dell’ordinanza del sindaco che li aveva vietati in città, in tutte le aree pubbliche. “L’ordinanza in teoria, molto in teoria – come annunciato dalla stampa – vietava la detenzione o l’esplosione di botti e petardi “in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze”, dalle 19 del 31 dicembre fino alle 7 del mattino del 1° gennaio. Come raccontano i social e come si è visto il Sindaco Nardella ha fallito miseramente”, scrivono in una nota il capogruppo in Consiglio Comunale della Lega Federico Bussolin e il responsabile del Quartiere 5 della Lega, Federico Bonriposi.

Foto: Luca Grillandini/ Fuochi visti da Novoli