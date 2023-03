Firenze – Da sabato 18 al 27 marzo, prende il via una lunga serie di eventi per festeggiare il Capodanno fiorentino. La seconda edizione della storica ricorrenza torna con un programma ancora più ricco e variegato. La “Settimana del Fiorentino” è infatti iniziativa promossa dal Comune per promuovere e valorizzare le tradizioni cittadine in collaborazione con associazioni di categoria, associazioni culturali, centri commerciali naturali e tante altre realtà. Eventi e mostre dedicate a costumi e cultura cittadina, visite guidate speciali e ‘passeggiate’ con Luciano Artusi, tra i protagonisti personaggi chiave per la città come l’attore Alessandro Benvenuti, Marco Vichi, ‘padre’ letterario del commissario Bordelli, e ancora una serata dedicata a Francesco Nuti. E poi un Pinocchio gigante, composto da materiali di riciclo, opera di Edoardo Malagigi, che arriverà venerdì nel cortile di Michelozzo a Palazzo Vecchio, per onorare un’altra figura ‘simbolo’ come il burattino ideato da Carlo Lorenzini, a 140 anni dalla prima pubblicazione.

Il Capodanno fiorentino è una festività ufficiale del Comune di Firenze, con cui si ricorda che fino al 1750 per Firenze l’anno civile cominciava il 25 marzo, festa dell’Annunciazione. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che stabilì l’inizio dell’anno al 1º gennaio, ma Firenze continuò a celebrare con caparbia tradizione il proprio calendario con lo “stile Fiorentino” celebrando il 25 marzo come il proprio Capodanno, fino al 1749, quando il Granduca Francesco II di Lorena impose la data del 1º gennaio come giorno ufficiale per l’inizio dell’anno. Ogni anno l’antico Capodanno Fiorentino viene ricordato con un Corteo Storico dalla Piazzetta di Parte Guelfa alla Basilica di Santissima Annunziata, dove si tiene una solenne cerimonia. Sarà inoltre possibile visitare il Brindellone, il grande carro protagonista dello “scoppio” che si svolge il giorno di Pasqua, che si trova nei pressi di Porta al Prato. Questa celebrazione torna ad essere, dopo la prima edizione dello scorso anno, l’occasione per una vera e propria rassegna all’insegna della promozione della fiorentinità.