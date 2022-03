“Il capodanno fiorentino rappresenta un momento di rievocazione che richiama forti radici storiche – ha detto l’assessore Gianassi – ed è il momento per promuovere iniziative ed eventi in città dedicati a noi fiorentini. Abbiamo per questo deciso di lanciare per la prima volta ‘la settimana del fiorentino’, tante manifestazioni che si affiancano alle tradizionali manifestazioni del Capodanno”.

“Abbiamo deciso di realizzare ‘la settimana del Fiorentino’ per creare un momento che valorizzasse vari aspetti della fiorentinità – ha aggiunto Rufilli – e occasione migliore del capodanno fiorentino forse non c’era. Il capodanno fiorentino è uno di quei momenti importanti della nostra storia ma che è ancora un po’ da scoprire e con questa sorta di Festival cittadino, che nel tempo speriamo possa diventare un appuntamento fisso, possiamo farlo conoscere di più e utilizzarlo per promuovere le nostre eccellenze e tradizioni più belle”

Il Capodanno fiorentino è infatti una festività ufficiale del Comune di Firenze e si celebra il 25 marzo. Un giorno di festa che ricorda che fino al 1750 per Firenze l’anno civile cominciava il 25 marzo, festa dell’Annunciazione. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che stabilì l’inizio dell’anno al 1º gennaio, ma Firenze continuò a celebrare con caparbia tradizione il proprio calendario con lo “stile Fiorentino” celebrando il 25 marzo come il proprio Capodanno, fino al 1749, quando il Granduca Francesco II di Lorena impose la data del 1º gennaio come giorno ufficiale per l’inizio dell’anno. Oggi l’antico Capodanno Fiorentino viene ricordato con un Corteo Storico dalla Piazzetta di Parte Guelfa alla Basilica di Santissima Annunziata, dove si tiene una solenne cerimonia. Quest’anno per celebrare al meglio il 25 marzo, oltre al corteo storico della Repubblica Fiorentina (che partirà alle 15 dal Palagio di Parte Guelfa per arrivare in piazza SS. Annunziata), ci saranno molte altre iniziative per tutta la settimana.

A questa celebrazione tradizionale quest’anno si affianca un ricco programma culturale. Per la settimana del fiorentino infatti i Musei Civici Fiorentini e MUS.E organizzano per l’intero week-end visite particolari che porranno l’accento sull’origine della festa e sul senso di “fiorentinità” che si lega a questa celebrazione. Sabato 26 marzo in Santa Maria Novella sarà possibile prendere parte a quattro visite speciali (alle 10, alle 11.30, alle 14 e alle 15.30; biglietti: €2.50 per i residenti città metropolitana o € 5.00 per i non residenti città Metropolitana) oltre il biglietto di ingresso al museo) sull’iconografia dell’Annunciazione, meravigliosamente raffigurata in numerose opere del complesso domenicano, mentre per tutto il fine settimana (venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 marzo) sono in programma visite tematiche straordinarie, in orario serale (alle 20 e alle 21), presso il Museo Stefano Bardini e il Museo Novecento: le iniziative permetteranno di conoscere meglio le figure di Stefano Bardini e di Alberto della Ragione che, pur non nati fiorentini, seppero dedicare tanto alla città da permettere la nascita di due importanti musei. Particolare risalto sarà dato anche ad opere che hanno un profondo legame con la città di Firenze, come il famosissimo Porcellino di Ferdinando Tacca e i celebri scorci di Firenze immortalati da Ottone Rosai (I costi delle visite guidate al Museo Novecento e Museo Bardini avranno il costo per tutti di € 5,00 oltre al biglietto di ingresso ai diversi musei: € 9,50 Museo Novecento, € 7,00 Museo Stefano Bardini). Non sono previste riduzioni o gratuità.

In occasione della settimana del Fiorentino Paolo Vallesi presenterà il suo nuovo doppio album “IoNoi” a Palazzo Vecchio (Sala Firenze Capitale il 25 marzo): con l’artista, il sindaco Dario Nardella e l’assessore alle attività produttive Federico Gianassi. Entrambi gli album di Paolo Vallesi usciranno il 25 marzo per i 30 anni di carriera. “Io” è composto da 10 nuovi brani inediti, “Noi” contiene i successi della sua carriera, riarrangiati per l’occasione e interpretati in duetto con alcuni dei più grandi artisti italiani: Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Gigi D’Alessio, Danti, Dolcenera, Amara, I Legno, e Leonardo Pieraccioni che interpreta invece un inedito.

Ma il capodanno fiorentino, grazie alla collaborazione di associazioni e realtà cittadine, ha anche molti altri appuntamenti. Ci sarà infatti il mercato del Capodanno Fiorentino in piazza Santa Maria Novella a cura di Confesercenti e Confartigianato in collaborazione con Unicoop Firenze e Firenze Smart, dal 25 al 27 marzo, con l’esposizione da parte di una trentina di operatori del settore dell’artigianato, dell’artigianato artistico fiorentino e dei produttori agricoli della provincia di Firenze ed eccellenze agroalimentari. Sarà inoltre presente Unicoop Firenze con un proprio spazio di esposizione e vendita pura sempre di eccellenze agroalimentari. Un piccolo spazio sarà dedicato al supporto e assistenza delle associazioni promotrici dell’evento. Molte altre le iniziative organizzate nell’ambito del capodanno fiorentino da Confartigianato e da Confesercenti (tutte le info sui siti https://www.confartigianatofirenze.it/capodanno-fiorentino-in-piazza/ e http://www.confesercenti.fi.it/news/capodanno-fiorentino-in-piazza )

Il 24 marzo inoltre in piazza dei Ciompi dalle 8 alle 20 ci sarà la mostra mercato dell’artigianato artistico e piccolo antiquariato Curiosando al mercato, a cura di Confcommercio Firenze in collaborazione con l’associazione Coart.

Molte altre saranno le iniziative in programma: dai canti popolari in piazza dell’Isolotto (mercoledì 23 marzo alle 10.30) a cura dell’associazione Bang-Black Candy, alle curiosità delle piazze raccontate da Luciano Artusi (il 23 marzo alle 15 in piazza della Signoria e il 25 marzo alle 15 in piazza Duomo); dalla tavola rotonda sulle “Tradizioni Fiorentine: Quali certezze quale futuro” (Palagio di parte Guelfa, 23 marzo ore 16.30) in collaborazione con l’associazione San Giovanni Battista fino all’apertura straordinaria della Chiesa di San Carlo in Via Calzaiuoli (23 marzo 14.30 – 17.30, a cura di Opera d’Arte). Il 24 sarà la volta di Riccardo Starnotti celebre “Dante” Fiorentino che porterà gratuitamente i cittadini alla scoperta della storia del sommo poeta con tre percorsi (10.30 Santa Croce, 14.30 Santa Maria Novella, 17 Piazzale Michelangelo) prenotazione obbligatoria riccardostarnotti@gmail.com

La realizzazione del primo Premio Odoardo Spadaro in sala Vanni in piazza del Carmine, dove verranno premiati il comico Dario Ballantini, Catia Scarpelli di Scarpelli mosaici, Lorenzo Venuti calciatore della Fiorentina e Luciano Artusi per la valorizzazione della città (a cura di Ass. Cult Bang & Black Candy).

Al Torrino di Santa Rosa (il 26 marzo alle 12) ci sarà l’esposizione di quadri e Pippolese in concerto a cura di Ass. Cult Bang & Black Candy (Torrino Santa Rosa, 26 marzo ore 19). Poi ancora al Torrino Santa Rosa il 25 marzo alle ore 19.30 la presentazione del “Passaporto del Lampredotto” circuito di valorizzazione del nostro street food per eccellenza presso “Festa del Lampredotto” e alle 21 Alessandro Giobbi e gli stornelli sempre a cura di Ass. Cult. Bang & Black Candy. Sabato 26 marzo al Teatro Niccolini (alle 17.30) presentazione libro “La felicità della pittura” vita di Rodolfo Marma di Marisa Marmaioli: Interverrà Cristina Giachi presidente della Commissione Cultura della Regione Toscana, introduce Antonio Pagliai e sarà presente l’autrice. Sempre sabato alle 18.30 “Accendiamo le luci della città e scopriamo Firenze smart” presso Firenze Smart, max 15 persone prenotazione su capodannofiorentinoinpiazza@gmail.com.

Domenica in piazza del Carmine (alle 7.30) partenza della mongolfiera! Sulle tracce di Giovanni Luder, rievocazione storica del primo volo su Firenze in mongolfiera, a cura di Firenze mongolfiera. Dalle 10 alle 17, sempre in piazza del Carmine esposizione di mezzi storici dei Vigili del fuoco con attività ludiche e di sensibilizzazione per bambini e alle 12 esibizione dei Bandierai degli Uffizi. Al Teatro del Cestello domenica alle 20.45 La divina Commedia in 100 sonetti, la messa in scena della divina commedia in sonetti fiorentineschi e umoristico di Venturino Camaiti del 1921 ( cura della commissione cultura del Q1 in collaborazione con Associazione Teatro del Cestello). Grazie ad Artex e Cna inoltre al Conventino in via Giano della Bella dalle 10 alle 19 “Convent Garden- apertura straordinaria delle botteghe artigiane, visita delle botteghe e piccole Experience (a cura di Cna Firenze e metropolitana e Artex officina creativa).