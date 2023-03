Firenze – Nell’ambito delle manifestazioni del Capodanno iraniano si svolgerà un evento nella Sala d’Arme del Palazzo Vecchio (giovedì 23 marzo ore 15-19) ) si svolgerà un evento in cui verranno proposti video, musica dal vivo, letture di testi poetici e anche la tavola rotonda (Con Simona Maggiorelli, Maria Panetta, Maryam Pezeshki, Valdo Spini e Severino Saccardi e con il coordinamento di Giada Fazzalari) dal titolo “libertà per le donne, democrazia per l’iran”.

L’incontro è stato promosso dal Comune di Firenze, da Donna Vita Libertà Firenze, dal Coordinamento riviste di cultura (Cric), da “Testimonianze” e dall’Associazione iraniani di firenze. La tavola rotonda si svolgerà in orario 16.00-17.30.

Ci saranno, tra gli altri, anche i cantanti e musicisti Angela Batoni e Matteo Ceramelli e l’attrice Daniela Morozzi.