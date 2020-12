Firenze – Capodanno online a Firenze, senza musica in piazza né festeggiamenti all’aperto a causa della pandemia: doppio appuntamento visibile da tutti da casa, con musica, performance e uno spettacolo per bambini. E’ FUTURA, in omaggio alla famosa canzone di Lucio Dalla ed è organizzato dal Comune di Firenze e dall’associazione MUS.E con il supporto di Toscana Energia.

Due video porteranno la festa in tutte le case di Firenze, dal canale YouTube della Città di Firenze a RTV38. Il capodanno dei bambini sarà alle 13:30 su RTV38 e alle 16:00 su YouTube Città di Firenze. Lo spettacolo musicale, invece, sarà alle 19:00 su YouTube Città di Firenze e alle 21:00 su RTV38. Entrambi resteranno su YouTube ( https://www.youtube.com/comunefirenze ) e potranno essere visti in qualsiasi momento anche nei giorni successivi.

Spettacolosi gli ospiti, i cantautori Daniele Silvestri, Ghemon ed Erica Mou, grande duo quello della violoncellista Naomi Berrill sulle cui note danzerà Jennifer Rosati, ballerina e protagonista dell'Opus Ballet, fondata dieci anni fa da Rosanna Brocanello che ne è tuttora la direttrice artistica. Il "mago" che condurrà la serata sarà Maurizio Lombardi. Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Edoardo Zucchetti e Francesco Cacchiani.

“Non abbiamo voluto rinunciare al Capodanno – dichiara il sindaco Dario Nardella – e abbiamo pensato a uno spettacolo capace di appassionare tutti e che può essere goduto da casa. E’ un modo per star vicino ai nostri cittadini in questa serata così diversa e per molti anche difficile, nella speranza che il 2021 ci porti una situazione sanitaria più serena”.

“Questa fine anno – sottolinea l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – sarà carica di attesa e di aspettativa per il domani. Ci lasciamo ispirare dalla poesia di Lucio Dalla per immaginare una Firenze futura più semplice, più bella, più felice e per lasciarci alle spalle questi difficilissimi mesi. Le parole, i gesti, i corpi, le note degli artisti che abbiamo coinvolto saranno nelle case di tutti i fiorentini e cercheremo nuove strade per ricominciare insieme”.

Capodanno dei bambini, anche qui sarà spettacolo, dove gli intrecci fra sogno e magia saranno magistralmente condotti dall’illusionista Mattia Boschi. “In un anno difficile come il 2020 – dice Valentina Zucchi, responsabile mediazione culturale di MUS.E – per i più piccoli la festa si veste di meraviglia e di incanto, invitando tutti a superare con l’immaginazione i confini della realtà”.

Concerti e buona musica. Nell’ambito dell’Inverno Fiorentino del Comune di Firenze e in collaborazione con il Quartiere 5, A.Gi.Mus Firenze presenta l’ultimo concerto on line, che si terrà nei luoghi più belli del Quartiere.

L’emergenza sanitaria ha offerto l’occasione per dare un nuovo valore all’importanza delle arti come catalizzatore emotivo e aggregativo. Data l’impossibilità delle persone a spostarsi e raggiungere i luoghi, saranno le note dei musicisti a muoversi dai luoghi ed entrare nelle case degli ascoltatori, accompagnate da una vera e propria guida storica e visiva alla scoperta delle meraviglie del Quartiere 5, luoghi talvolta poco conosciuti e da valorizzare. Alle 18 il concerto per l’anno nuovo si terrà in uno dei luoghi più suggestivi del Quartiere 5, il Museo Stibbert; anche in questo caso il concerto sarà accompagnato da una guida storico-visiva. Il concerto verrà trasmesso gratuitamente sul canale YOUTUBE di A.Gi.Mus. Firenze.

Il Natale prosegue invece al Quartiere 4: ultime tre esibizioni tutte disponibili on line sul canale youtube “Cultura Q4 Firenze”, con raccolta di solidarietà a favore del Fondo Essere che da quasi vent’anni è al fianco di chi vive momenti di difficoltà con prestiti di solidarietà.

Sarà un Natale all’insegna della musica, delle favole e della solidarietà. Al Quartiere 4 l’emergenza Covid19 non ferma la voglia di festeggiare il Natale 2020, la festa più bella dell’anno, infatti, fino al 6 gennaio è possibile assistere alle iniziative on line per tutti i gusti e tutte le età.

Di seguito, il programma completo degli eventi on line:

Venerdì 1° gennaio, ore 18 – Rock Parade, con The Teacher’s Horror Show: Jack Meille/Yaser – voce, Federico Baracchino – chitarra, Antonio Masoni – tastiere, Giovanni Cellai – basso, Gianmarco Franceschini – batteria, a cura di Athenaeum Musicale

Martedì 5 gennaio, ore 18 – La Befana vien di notte…. – Canta una canzone e raccontami una favola. Canzoni a cura del Melograno. Lettura di Enrica Pecchioli

Mercoledì 6 gennaio, ore 18 – Concerto Florence Brass Quintett & Drums. Marco Maestri/Pietro Saia – trombe, Edoardo Baldini – trombone, Emanuele Butteri – corno, Giovanni Lombardo – tuba, Gianmarco Franceschini – batteria, a cura di Athenaeum Musicale

Ogni evento sarà aperto dagli auguri del presidente del Q4 Mirko Dormentoni.

Gli appuntamenti del Natale al Quartiere 4 sono dedicati al Fondo Essere, partner storico della solidarietà del Q4, per aiutare economicamente le famiglie in difficoltà. Per dare il vostro contributo: IBAN IT37 H086 7302 8000 2600 0064 374 presso Chiantibanca; cc postale 88880448 intestato a: Amici di Essere Onlus Fondo Essere.

Tutte le iniziative saranno trasmesse on line sul canale youtube “Cultura Q4 Firenze”.