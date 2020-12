Firenze – Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deliberato, in vista del capodanno e in considerazione della qualificazione di tutto il territorio nazionale come “zona rossa”, un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, con una presenza rinforzata e capillare di personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Firenze.

Saranno complessivamente 35 le pattuglie delle forze di polizia statali e della municipale impiegate nella notte di capodanno fino alle 7.00 della mattina del 1° in tutta l’area cittadina e in particolare nelle zone centrali di Firenze, come le piazze Signoria, Duomo, Repubblica, Pitti. Impegnati anche un’unità cinofila e artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato, nonché i reparti inquadrati.

Inoltre, a garanzia del massimo rispetto delle disposizioni normative volte a prevenire la diffusione del covid-19 e in particolare il rischio di qualsiasi forma di assembramento, è stata condivisa l’adozione, da parte del Sindaco di Firenze, di un’ordinanza di divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici e altro materiale esplodente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio. L’ordinanza contiene l’invito a non utilizzare materiali esplodenti in presenza di animali domestici e ad adottare ogni opportuna cautela, limitando il più possibile l’uso negli ambienti privati.

Il prefetto e il sindaco rivolgono ancora una volta un appello ai cittadini affinché il comportamento di ciascuno sia improntato alla massima responsabilità e al rispetto delle regole, a garanzia della salute collettiva.

Con il prefetto Alessandra Guidi, hanno partecipato alla riunione i lconsigliere della Città Metropolitana Patrizia Bonanni, gli assessori del Comune di Firenze Benedetta Albanese e Sara Funaro, il questore Filippo Santarelli, il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Petti, il colonnello Dario Sopranzetti per la Guardia di Finanza e il comandante della Polizia Municipale di Firenze Giacomo Tinella.