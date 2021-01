Firenze – Una cascata di fuoco interrompe le tenebre dell’ultimo dell’anno, come una cascata di speranza per mettere in soffitta un 2020 che come una scossa di terremoto ha cambiato, forse per sempre, le nostre vite. Dalle periferie giunge questa immagine che squarcia d’un colpo l’ultima notte dell’anno, mentre dai balconi, dalle finestre, prorompono i botti, gli applausi, i saluti. Tutti in casa e tutti fuori, almeno con l’animo, per salutare la dipartita dell’Anno Vecchio e la Nascita di quello Nuovo.

Foto: Luca Grillandini