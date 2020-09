Firenze – A 100 anni dalla nascita Antonino Caponnetto, il 5 settembre si terrà al giardino omonimo a Firenze, sul Lungarno del Tempio alle 17, una cerimonia di commemorazione, organizzata dalla Fondazione Caponnetto. “Ricordarlo significa combattere contro la mafia – spiega il presidente della Fondazione, Salvatore Calleri – la mafia oggi in periodo covid è sempre più forte purtroppo. La mafia oggi agisce con il computer, la cravatta e la lupara. Sembra che dal punto di vista pratico si sia tornati indietro di 30 anni. Abbiamo molti boss mafiosi fuori. Si sta mettendo in discussione il 41bis e la cosiddetta normativa del doppio binario contro la mafia”.

Continua Calleri: “Chi combatte contro la corruzione e la criminalità è visto con fastidio da buona parte della classe dirigente. Il tutto mentre il prestigio della magistratura è ai minimi termini e si assiste alla delegittimazione di chi tra loro combatte la mafia. Ricordare Caponnetto, quindi, significa ribellarsi a tutto ciò e resistere a tutto ciò in modo puntuale, continuo senza fare sconti ma al contempo in modo istituzionale come nel suo stile. In modo martellante. Lo dobbiamo a lui”.

L’evento si terrà nel rispetto del distanziamento e dotati di mascherine.