Il focus dell’indagine Kebab Master era sul cittadino pakistano e sulla sua compagna, 32 anni, anch’essa pakistana, indagata per lo stesso reato. I due erano rispettivamente titolari di due aziende di ristorazione. Nel corso delle indagini sono state individuate varie forme di sfruttamento ai danni di sei lavoratori pakistani che venivano impiegati in attività commerciali di Massa e Montignoso. Le vittime, piegate dalla necessità di inviare l’esigua retribuzione ai familiari in Pakistan, secondo gli inquirenti, soggiacevano al regime di sfruttamento messo in atto dai due connazionali.