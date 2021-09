Firenze – Un semplice invito a indossare la mascherina sul treno, in risposta un pugno sul viso. E’ ciò che è successo stamane 5 settembre sul treno Firenze-Livorno, ai danni di un capotreno che aveva chiesto a un passeggero straniero, forse dell’est Europa, di mettersi la mascherina come d’obbligo. Il capotreno ha ricevuto le cure mediche del caso all’ospedale Torregalli di Firenze, dove è giunto in codice verde, mentre l’aggressore è riuscito a svignarsela una volta che il treno è giunto alla stazione di Lasta a Signa, alle porte di Firenze. I carabinieri sono intervenuti all’arrivo alla stazione del convoglio, verso le 1o. Il treno ha subito un ritardo di 35 minuti.