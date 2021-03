Firenze – Sono stati i cittadini a segnalare la presenza di caprioli nell’area ex Ginori di Sesto Fiorentino. L’intervento per catturarli e reintrodurli nel loro habitat è stato invece svolto dalla Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze, lunedì scorso primo marzo. Il compito è stato svolto dagli uomini guidati dal Comandante Roberto Galeotti. L’operazione, iniziata alle 7 di mattina ed è durata fino all’ora di pranzo, vedendo impegnate circa 40 persone tra Polizia provinciale della Città Metropolitana, Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino, personale della Questura, della Regione Toscana e guardie volontarie nel tentativo di catturare alcuni esemplari in un’area di sette ettari. Alla fine sono stati scovati tre caprioli che sono stati poi liberati nel Parco Mediceo di Pratolino.