Firenze – Se la civiltà di un Paese si misura anche dalle proprie carceri, ebbene, Sollicciano “non è un carcere degno di un paese occidentale”. Lo dice, a margine delle celebrazioni del 78esimo anniversario della Liberazione di Firenze, David Ermini, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, parlando con i giornalisti.

La necessità primaria, contnua Ermini, è intervenire al più presto. “Ci vorranno molti soldi – aggiunge Ermini – però questi soldi servono. So che il sindaco Nardella – aggiunge- andrà a Sollicciano nei prossimi giorni: è un messaggio importante, e bisognerebbe che molti lo seguissero”. Ermini ha ricordato che “da quando sono diventato vicepresidente del Csm mi sono sempre lamentato del fatto che il Parlamento della legislatura precedente non avesse portato a conclusione la riforma dell’ordinamento penitenziario: un grave vulnus per il nostro paese, perché la civiltà di un paese si misura anche dalle sue carceri”.