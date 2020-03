Firenze – Due ventilatori polmonari, due monitor per terapia intensiva, quattro monitor defibrillatori, un ecografo digitale e altri materiali di rianimazione, già presenti presso il Centro Medico dell’Autodromo del Mugello sono stati consegnati nei giorni scorsi alla sanità della Regione Toscana per meglio contrastare l’emergenza Covid-19.

A Certaldo Pino Salone dell’azienda Edilplast ha donato al Comune di Certaldo 100 mascherine per proteggere bocca e naso e 50 tute protettive da indossare. La Edilplastè una azienda specializzata in coperture di tetti e bonifiche da amianto.

Il Comune di Certaldo utilizzerà questo materiale per le necessità relative ai servizi attivi in questi giorni, per rifornire gli operatori comunali impegnati ed in contatto con le persone, i volontari delle associazioni la cui attività è indispensabile in queste ore e che ne fossero momentaneamente sprovvisti.

Sono alcune delle risposte all’appello lanciato dal presidente della Toscana Rossi per un ‘prestito di solidarietà’ alle aziende che usano, per i loro processi, mascherine con filtro FFP2 e FFP3 e i cui stabilimenti in questo momento sono magari chiusi. “Prestate i dispositivi che avete in magazzino al Servizio sanitario nazionale – propone Rossi – e quando gli approvvigionamenti saranno più costanti la Regione provvederà a restituire questo prestito”.

Le aziende a cui si rivolge riguardano più settori, come ad esempio quello orafo o che ha a che fare con cromature galvaniche.

Le mascherine FFP2 e FFP3 sono dispositivi di protezione individuale preziosi per le attività chirurgiche complesse. Anche alcune migliaia di mascherine in più possono essere importantissime per tutti gli operatori sanitari in prima linea contro il coronavirus. Le aziende che intendono raccogliere l’appello possono telefonare al 335.440659 oppure scrivere a d.testi@estar.toscana.it

Foto: le apparecchiature sanitarie offerte dall’autodromo del Mugello