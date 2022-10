Firenze – Sono 500 in più, rispetto al 2019 ovvero al periodo pre-pandemia, le richieste di aiuto giunte ai centro di ascolto della Caritas fiorentina, nel 2022, per un numero pari a 5740. Un numero che tuttavia, come si sottolinea dall’organizzazione, è sttostimato, in quanto, dietro ad ogni domanda daiuto singola, spesso si cela un nucleo famigliare. Il dilagare della povertà, considerando il reddito insufficiente per mantenere la barra dritta difronte alle necessità quotidiane di una famiglia normale, ha raggiunto tra il 2020 e il 2022 il 33,5% in più di persone tra i 55 e i 64 anni. Ed è la difficoltà di far quadrare il bilancio famigliare quella più denunciata agli sportelli Caritas, ovvero sono più di 7 persone su 10. La situazione è diventata ancora più critica rispetto al passato, dopo la pandemia, come segnala la crescita dei pacchi alimentari che è più che quadruplicata, dal momento che si è passati dai 12.507 erogati tra gennaio e agosto 2019 ai 52.644 del 2022. “Dopo l’emergenza Covid – ha spiegato Riccardo Bonechi, direttore di Caritas diocesana Firenze – la situazione si è aggravata a seguito della crisi derivata dal conflitto tra Russia e Ucraina e sempre di più la lotta allo spreco alimentare diventa una risorsa importante per un risparmio di cibo a favore di chi non ha”.