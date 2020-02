Viareggio – Tornano a sfilare i giganti di cartapesta domani (domenica 9 febbraio) per il secondo dei sei Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio 2020. Alle ore 15 il triplice colpo di cannone darà il via allo spettacolo, che vedrà nuovamente protagoniste le opere allegoriche realizzate dai maestri costruttori. Sui Viali a Mare il pubblico potrà ammirare i nove carri di prima categoria, i cinque di seconda, con le coreografie dei figuranti, le nove mascherate in gruppo, le sette maschere isolate in concorso insieme alle due a tema fuori concorso. Ad arricchire il Corso sei pedane aggregative.

E’ in programma domani alle ore 11 presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Vani” la cerimonia di consegna del Premio Burlamacco d’Oro a Sergio Staino. Istituito nel 1998 il riconoscimento è intitolato alla maschera simbolo della manifestazione ed è un omaggio della città di Viareggio a uomini e artisti straordinari i cui percorsi artistici richiamano le caratteristiche salienti della manifestazione viareggina.

Fumettista, vignettista, giornalista, regista, generoso e appassionato della vita e dell’umanità. Uomo di cultura, con spirito critico e ironia pungente ha saputo raccontare la nostra contemporaneità, con i suoi pregi e i suoi difetti. Firma tra le più prestigiose della comunicazione satirica, è stato anche autore del manifesto del Carnevale di Viareggio 2002. Per l’occasione alla Gamc sarà inaugurata la mostra “Sapore di satira” con una selezione di vignette dell’artista tratte dalla sua collezione dal titolo “Ridi, ridi che mamma ha fatto gli gnocchi”. La mostra sarà poi trasferita ai Musei in Cittadella, dove resterà aperta fino alla fine del Carnevale.

Il Corso Mascherato di domani è dedicato alla Onlus “Informatici senza Frontiere” che propone un nuovo uso della tecnologia più intelligente, sostenibile e solidale. In questa edizione del Carnevale dedicata alle “generazioni”, la Fondazione Carnevale ha voluto anche affrontare il tema dei problemi generazionali indotti dalla tecnologia e dall’informatica. Il lavoro di Informatici senza frontiere è proprio quello di colmare il divario digitale fra le generazioni.

A raccontare il Carnevale sui social sarà Julia Elle autrice dei cliccatissimi video racconti quotidiani di “Disperatamente mamma”. Ad assistere alla sfilata Carolina Stramare Miss Italia 2019. Vent’anni, occhi verdi, capelli castani, studia Grafica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo e lavora da tre anni come modella. E’ lei la vincitrice dell’edizione degli 80 anni del concorso di Miss Italia.

Programma

Museo del Carnevale ed Espace Gilbert

Cittadella del Carnevale, apertura dalle ore 9 alle ore 13

Ingresso 3 euro. Info e prenotazioni: 342 9207959

cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

ilcarnevale.com

Domenica 9 febbraio

21° Torneo internazionale “Carnival Cup”

Hockey su prato indoor categoria under 10 mista 12 e 14 maschile e femminile

Palazzetto dello sport

Domenica 9 febbraio

Annullo filatelico figurato dedicato al Carnevale di Viareggio 2020. In collaborazione con il Circolo Filatelico Apuano. Palazzo delle Muse, piazza Mazzini

Domenica 9 febbraio, ore 11

Cerimonia di benvenuto agli ospiti e alle delegazioni del 2° Corso Mascherato.

Presentazione della rivista “Viareggio Maschera”

Cerimonia di consegna del Premio Burlamacco d’Oro

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”, Viareggio

Domenica 9 febbraio

CarnevalTeatro Sbandieratori, mimi, maghi, ventriloqui, ritrattisti e balletti dedicati ai Carnevali, piazza Mazzini – ore 14

2° CORSO MASCHERATO – ore 15

I carri allegorici più grandi al mondo sfilano sui Viali a Mare di Viareggio

DEDICATO A: INFORMATICI SENZA FRONTIERE

Domenica 9 febbraio

RIONE MARCO POLO

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione

Dalle ore 19