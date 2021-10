Firenze – Costo delle bollette in aumento, spese per le imprese pure. E in un momento in cui le imprese sono ancora in crisi causa pandemia, questa nuova sberla potrebbe metterle in ginocchio. Lo spiega, lancianco nel contempo l’allarme, Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Firenze. “Andiamo incontro a un aumento sconsiderato dei prezzi delle utenze, sia di luce che del gas. Le imprese anche del nostro territorio continuano ad attraversare un momento di crisi a causa della pandemia. E il balzo del costo delle bollette, che si prospetta pari al 40%, appare veramente difficile da sostenere e da accettare, quando avremmo invece bisogno di stabilità, certezze e fondi per nuovi investimenti. Purtroppo non possiamo che assistere inermi a questi aumento. Riteniamo che occorrano maggiori tutele e attenzioni verso le aziende e i cittadini, specie in questa fase così delicata per l’economia”.

“Oltre venti anni fa, nel 2001, abbiamo creato il nostro Consorzio Multienergia, senza fini di lucro, per avere una panoramica più chiara sul mercato dell’energia e offrire prezzi fissi e più bassi agli utenti. Il Consorzio – aggiunge Ferretti – non eroga direttamente energia, ma contratta con differenti vari fornitori per ottenere prezzi di luce e gas a cifre più vantaggiose rispetto a quelle proposte normalmente sul mercato. L’adesione, gratuita e senza alcun vincolo di natura economica o di consumo, è aperta sia alle imprese che ai cittadini. E’ un impegno di consulenza e gestione che stiamo portando avanti da tempo per cercare di abbassare, seppur in percentuale contenuta, le spese dei consumi energetici. Un’assistenza che soprattutto oggi, mentre si va incontro ad aumenti estremamente alti, ci sembra importante continuare a mettere a disposizione”.