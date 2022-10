Firenze – Consiglio delle Grandi Aziende in Palazzo Medici Riccardi, la questione dell’energia e del caro bollette è senz’altro la prima preoccupazione. Sul tema, il sindaco Dario Nardella lancia una proposta: una comunità energetica per ogni Comune della Città Metropolitana. Ovvero, 40 comunità energetiche che potrebbero nascere in poco tempo.

“Abbiamo riunito qui, a Palazzo Medici Riccardi, tutte le aziende più importanti del territorio metropolitano con gli attori finanziari, perché dobbiamo lavorare insieme, istituzioni pubbliche e mondo privato, nell’interesse dei nostri cittadini e dei lavoratori – spiega il sindaco di Firenze – la prima emergenza è la crisi energetica. Non bastano solo segnali nazionali e internazionali, ci vogliono fatti. Auguriamoci che a Bruxelles i leader europei trovino un accordo concreto, a cominciare dal tetto al prezzo del gas, e da un negoziato unitario per il suo acquisto, ma dobbiamo anche reagire e rispondere a livello territoriale e locale”.Ovvero: “Avanzeremo alle imprese la proposta di realizzare in ogni Comune della città metropolitana una comunità energetica, che è il nuovo modello che consentirebbe di mettere insieme imprese, istituzioni pubbliche, cittadini, per abbattere il costo dell’energia, realizzando impianti di energia pulitaa come gli impianti fotovoltaici rapidamente e aiutando anche le famiglie. Utilizzeremo il nostro piano di 40 milioni di euro per la realizzaizone di impianti fotovoltaici sulle scuole, sia per il Comune che per la Città Metropolitana, per lanciare queste comunità energetiche. Quindi con l’energia prodotta abbattiamo il costo, ci aiutiamo a vicenda (istituzioni pubbliche e aziende, con i loro impianti sui loro tetti e noi con i nostri impianti sui tetti delle scuole) dando una mano al contempo alle famiglie”.

Le comunità energetiche sono state lanciate poche settimane fa dal governo Draghi, ricoda Nardella, “ora aspettiamo i decreti Cingolani. Se come Città Metropolitana lanciamo questo progetto di una comunità energetica in ogni Comune, ne potremmo costruire 40 nel giro di pochi mesi, cogliendo così un grande obiettivo di collaborazione fra imprese, istituzioni pubbliche e cittadini. Per abbattere il costo dell’energia, per produrre energia pulita e per aiutare le famiglie in questo momento così difficile”, ribadisce concludendo il sindaco di Firenze.