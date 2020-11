Firenze – Dopo la sorprendente vittoria del Grosseto sul Livorno nell’anticipo d’ieri, oggi sono state disputate le altre partite della 12° giornata del girone A della serie C.

Ha aperto la serie il Pontedera in campo alle ore 12,30 contro la Pro Patria. Ed ha registrato la quinta sconfitta. Uno stop non previsto perché sulla carta gli amaranto valgono più ei giocatori di Busto Arsizio.

I motivi si possono ricercare nella giovane età media della squadra e dalle tante assenze quali Parodi, Ropolo, Benassai, Piana e Milani. E’ mancata anche una serrata reazione. In fondo il Pontedera aveva un’ora per rimettere in pari il risultato dopo la rete al 27’ di Galli. Ci andava vicino con Latte Lath, ma la sua rete veniva annullata.

Quasi una passeggiata per la Carrarese contro l’Olbia. Gli apuani segnano tre reti e tornano vicini alla vetta(sono terzi). Seconda vittoria consecutiva per i marmiferi che ripropongono la loro candidatura alla promozione in serie B.

Una Carrarese, reduce dal successo a Livorno, che ha tutti i titoli per essere promossa (oggi favorita anche dalla sconfitta della Pro Vercelli seconda in classifica). E’ una squadra solida ben costruita, con alcuni elementi di valore. Deve stare attenta ad evitare qualche scivolone in partite facili come è accaduto nel passato.

La cronaca con esiste. In campo solo la Carrarese che è andata a bersaglio al 7’ con Foresta, al 14’ con una prodezza di Infantino, al 63’ Manzani.

Ancora una sconfitta per la Pistoiese ospite della Juventus. E’ il terzo stop consecutivo e la situazione in classifica della Pistoiese è quasi allarmante. La squadra lotta sempre con grande slancio, ma i risultati non arrivano. In qualche occasione è stata pure sfortunata. Ma necessita di una riflessione per trovare la strada giusta.

La partita contro la Juventus è stata un po’ singolare. I bianconeri prendevano in pugno la partita e nella prima mezzora mettevano a segno tre reti tutte con Petrelli. Davanti avevano una Pistoiese incapace a contenere gli assalti degli juventini.

Passata questa prima mezzora la Pistoiese aveva una vibrante reazione ed al 32’ accorciava le distanze con Cesarini. Ed all’inizio della ripresa andava ancora al bersaglio con Romagnoli. Tre a due. Tutto di nuovo in palio. Toscani che premevano con costanza, juventini sulla difensiva. Ma il risultato non cambiava più.

Per la Lucchese ancora una sconfitta. La squadra toscana, ultima in classifica con zero vittorie, lotta con umiltà ma senza successo. E’ anche un po’ sfortunata. Questa partita contro il Giana al massimo doveva chiudersi in parità. Gli ospiti, non hanno fatto niente per meritare di vincere. La rete è arrivata al 39’ su un molto discutibile rigore realizzato da Perna. Una Lucchese che tra problemi della società e del virus ha vissuto vicissitudini davvero negative.

Sorprendente successo del Pro Sesto sul campo della Pro Vercelli seconda in classifica. Gli ospiti hanno prevalso con una doppietta di De Respinis (uno dei gol su rigore).

Il Como ha espugnato il campo dell’Albinoleffe in una gradevole partita. I gol per i lariani di Tereni su rigore e Solini per i padroni di casa Galanto.

Successo del Lecco sulla Pergolettese in un match divertente e con cinque reti. Per il Lecco segnavano Sala, Copogna e Giudici per gli ospiti Bakayoko e Bortoluzzi.

CLASSIFICA

Renate p.25; Pro Vercelli p. 23; Carrarese p.22; Lecco p.21; Pro Sesto p. 20; Como p.19; Pro Patria p.18; Alessandria p. 17; Grosseto p.17; Pontedera p.16; Juventus p. 16; Albinoleffe p. 15; Novara p.14, Livorno p.13; Pergolettese p.12; Giana p. 10; Pistoiese p.9; Piacenza p. 9: Olbia p. 8; Lucchese p. 3.

——————

DODICESIMA GIORNATA

RISULTATI – Grosseto-Livorno 1-0; Renate-Alessandria 2-1; Pontedera-Pro Patria 0-1; Carrarese-Olbia 3-0; Juventus-Pistoiese 3-2; Lecco-Pergolettese 3-2; Lucchese-Giana 0-1; Pro Vercelli-Pro Sesto 0-1; Albinoleffe-Como 1-2.

————————-

Piacenza-Novara e per il girone B Arezzo-Fano sono state rinviate a data da destinare.

——————–

MERCOLEDI’ 25 – Recuperi, ore 15 : Como-Olbia; Giana-Piacenza; Lucchese-Albinoleffe, Pergolettese-Pro Vercelli; Juventus-Grosseto; Mantova-Arezzo.

GIRONE B : Mantova-Arezzo.

TREDICESIMA GIORNATA

SABATO 28 – Pergolettese-Renate ore 15; Alessandria-Pro Vercelli, ore 15.

DOMENICA 29 – Giana-Carrarese; Livorno-Pontedera 17,30; Pistoiee-Lucchese; Pro Patria-Grosseto ore 15; Olbia-Juventus

LUNEDI 30 – Como-Piacenza.

—————————-

MERCOLEDI’ 2 dicembre Pergolettese-Juventus ore 15.

————————