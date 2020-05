Firenze – Nell’ex ospedale pediatrico Meyer saranno realizzati 18 mini appartamenti volano ad alta efficienza energetica, che saranno assegnati a singole persone o piccoli nuclei familiari (come ad esempio giovani coppie). Lo ha deciso la giunta che nella seduta di ieri ha approvato la delibera dell’assessore alla Casa Andrea Vannucci con il piano di riqualificazione dell’edificiò di proprietà comunale, utilizzato come centro servizi dell’ospedale Meyer fino agli anni 90 e oggi in larga parte inutilizzato. Una parte dell’immobile, occupato in passato abusivamente, è già stata ristrutturata e ospita un asilo nido.

Oltre agli alloggi (che vanno da un minimo di 35 metri quadrati a un massimo di 65), nell’ex Meyer saranno realizzati anche spazi di socializzazione e per servizi comuni, come ad esempio salottini e lavanderie, e ambienti destinati al personale di gestione (portineria, magazzini e uffici), che sarà presente giorno e notte.

L’intervento, del valore complessivo di 2,3 milioni di euro, è realizzato con finanziamenti PON – Metro.

“Con questo progetto vogliamo dare una risposta all’emergenza abitativa avvertita da singole persone, giovani coppie e famiglie poco numerose – ha detto l’assessore Vannucci -. Questa bella operazione di recupero dell’ex Meyer è una risposta concreta al bisogno di casa dei fiorentini. Il nostro impegno su questo fronte è massimo e siamo al lavoro per aiutare i cittadini che hanno bisogno di una casa e non possono accedere al mercato privato. Questo progetto va proprio in questa direzione”.

Gli alloggi, con accesso da via Buonvicini, non avranno barriere architettoniche e la vista sul giardino dell’asilo sarà parzialmente schermata con una siepe in alloro e l’installazione di pannelli antirumore.

La palazzina ha quattro piani fuori terra più un seminterrato. La maggior parte degli spazi ad uso comune (tra cui magazzini e lavanderie) saranno realizzati al piano seminterrato. Al piano terra sono previsti altri spazi comuni, tra cui un salotto, un ufficio e la portineria, e tre appartamenti.

All’ingresso di ogni appartamento sarà installato un sistema di contabilizzazione per effettuare le misure di consumo di ogni alloggio e sulla copertura, che sarà completamente rifatta, verranno installati pannelli fotovoltaici di colore rosso non riflettenti per una superficie complessiva di circa 70 metri quadrati.

L’impianto di illuminazione sarà realizzato con luci a led a basso consumo energetico e a elevata efficienza energetica e sarà installato un impianto di videosorveglianza del perimetro esterno dell’edificio e dei principali varchi di accesso.