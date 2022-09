Firenze – Due importanti appuntamenti a Casa Caciolle nel week end: “Rompiamo il silenzio del carcere con la Musica”, con Young Orchestra di Toscana Classica, firmata da Progetto Professione Orchestra in collaborazione con Orchestra da Camera Fiorentina, direttore Giuseppe Lanzetta. Musiche di Giuseppe Verdi Nabucco “Ouverture”, Pietro Mascagni “Cavalleria Rusticana” Introduzione; P.J. Tchaykowskj Sinfonia n.5 in mi mione, primo e secondo movimento; Giacomo Rossini “Gazza ladra”. Gli appuntamenti musicali partono stasera alle 21, a Casa Caciolle in via Caciolle, 5 Firenze-Quartiere 5, per proseguire poi sabato, sempre a Casa Caciolle sempre a partire dalle 21. Ultimo appuntamento, domenica 4 all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Via Por Santa Maria Ponte Vecchio, sempre alle 21.

Domenica 4 settembre, sempre a Casa Caciolle via Caciolle 5, si terrà, a partire dalle ore 10.00, un importante convegno-dobattito dedicato alla Terra, dal titolo: “Per la Madre Terra Pace e Giustizia Sociale serve una svolta Agroecologica”, organizzata da Fuorimercato. Introduce e modera Gigi Malabarba. Il dibattito aperto al pubblico vede la partecipazione di Giovanni Pandolfini, di Mondeggi Bene Comune, Daniela Conti, biologa, Rete per la Sovranità Alimentare, Gianni De Giglio, SfruttaZero (Bari), Spartaco Codevilla, Rimeflow Fuorimercato (Milano). Dalle 9 si segnalal la presenza di bancarelle con i prodotti della filiera di Fuorimercato e materiale informativo. Alle ore 13, pranzo.