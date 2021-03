Firenze – Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha messo l’attenzione su uno dei più importanti punti conseguenti all’epdemia da covid: la trasfromazione della “pandemia sanitaria in pandemia sociale”. Lo ha detto in occasione dell’incontro online dal titolo ‘Marzo 2020-Marzo 2021. Un anno di emergenza raccontato dai report della Caritas di Firenze’. “Come Comune di Firenze noi siamo in prima linea per affrontare questa emergenza sociale che prima di tutto si manifesta nell’emergenza casa. Le domande dei contributi ordinari per gli aiuti agli affitti sono raddoppiati, dalle 932 del 2019 alle 1862 del 2020”. A queste domande, ha poi aggiunto “si sommano quelle per i contributi affitti straordinari, fondo che abbiamo attivato con il Covid: sono 2807. In tutto dunque stiamo cercando di aiutare 4700 nuclei familiari della nostra città, sono numeri impressionanti, che non abbiamo mai visto prima”.