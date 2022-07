Isola d’Elba – Alcuni scatti dalla casa di Napoleone, all’Elba, testimoniano molto bene il suo spirito irrequieto e di grande organizzatore, come diede mostra nei pochi mesi in cui si occupò del governo dell’Isola per poi correre incontro alla sua ultima, epica avventura. Nelle sale si respira grandeur e gusto neoclassico, le colonne e i colori riportano a quel Mediterraneo che pure lo vide nascere, a pochi chilometri di quella stessa parte di mare, in Corsica. E soprattutto si sente l’irrequietezza, la voglia di rivincita, nelle stanze che trasudano Francia da ogni poro ma pure così perdutamente isolane, con gli squarci di mare dalle finestre che entrano dentro gli occhi. E non si può non pensare a quell’altra isola e a quell’altro mare, così diversi, che ne accolsero la triste prigonia e che poi lo videro chiudere gli occhi, in una morte mai sufficientemente chiarita.

Foto di Irina Coman