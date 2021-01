Arezzo – Sale a diciassette il numero degli ospiti della Casa di Riposo “Fossombroni” positivi al Covid19. I tamponi molecolari effettuati giovedì 28 gennaio a tutti i residenti dell’istituto hanno evidenziato altri quattordici casi di contagio dal virus, a cui si sommano l’operatrice socio-sanitaria individuata sabato 23 gennaio e i tre anziani già accertati attualmente ricoverati presso l’ospedale San Donato. I quattordici nuovi positivi, di cui dodici totalmente asintomatici e due con leggeri casi febbrili, erano già isolati nelle loro stanze ma sono stati ora trasferiti in uno speciale reparto Covid allestito d’urgenza in tre stanze isolate all’interno della stessa Casa Pia come previsto dai protocolli anti-contagio.