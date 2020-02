Firenze – Via degli Incontri 2 è un indirizzo affascinante, simbolo per anni della lotta per i diritti delle persone affette da paraplegia. Doveva rimanerlo, con la realizzazione del progetto di Casa Gabriella, a cui però le istituzioni, come si legge in una breve nota diffusa alla stampa, non hanno saputo dare risposte. “Oggi quello spazio è diventato simbolo di un’altra lotta, quella per il diritto all’abitare. Quello che l’attuale società divide, la solidarietà unisce”.

“Per questo il Movimento di Lotta per la Casa ha scelto di sostenere l’iniziativa delle persone occupanti di via degli Incontri 2, promuovendo la presentazione del libro È tempo di travasare i sogni. Dall’Unità Spinale a Casa Gabriella e altre lotte”.

All’appuntamento interverrà una delle autrici della pubblicazione, Giulia Malavasi, e parteciperà anche il Consigliere comunale Dmitrij Palagi, di Sinistra Progetto Comune. Domenica 9 febbraio, alle 16.30, in via degli Incontri 2 si terrà quindi “un bel momento di partecipazione e unità”. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza.