Empoli – Un bando della Regione Toscana prevede una quota complessiva di 3 milioni di euro (600mila per l’annualità corrente e 1,2 milioni ciascuno per i due anni successivi) destinata alla realizzazione di alloggi sociali in autocostruzione o autorecupero cofinanziati dai Comuni. Si tratta di una misura sperimentale in favore del social housing, considerato innovativo e da valorizzare perché introduce una dimensione collettiva, che aiuta a superare la frammentazione sociale e l’emarginazione.

Si parla di autocostruzione perché coloro che andranno ad abitare in queste case mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per veder nascere gli immobili. Le ore impiegate saranno decurtate dal prezzo totale della casa ma soprattutto i futuri inquilini iniziano già a conoscersi, familiarizzare e stringere rapporti e amicizie.

Il Comune di Empoli non solo si occuperà di raccogliere, tramite avviso di manifestazione di interesse, le proposte dei soggetti attuatori, si riferisce all’autocostruzione e/o all’autorecupero di immobili su immobili o terreni di proprietà di cooperativa o messi a disposizione da soggetti pubblici o privati sulla base di specifica convenzione, ma mette anche a disposizione anche dei terreni peep pensati appositamente per la realizzazione di nuove unità abitative. Sei lotti di terreni edificabili nella frazione di Marcignana (ex Peep) che dunque possono essere acquistati con questo obiettivo.

Si prevedono forme di partecipazione diretta dei destinatari alla progettazione, riuniti in cooperativa, alla realizzazione e alla successiva gestione degli alloggi e degli spazi comuni realizzati con interventi pilota.

La Regione valuterà la proposta e stabilirà la concessione o meno del contributo. Esperienze come queste vedono protagonisti attivi i futuri inquilini, riuniti in cooperative o associazioni.

Le strutture alloggiative plurifamiliari possono presentare anche spazi di aggregazione e di condivisione, o servizi comuni, per accentuare le caratteristiche dell’intervento mirato alla costruzione di relazioni umane e sociali all’interno del percorso di ricerca di soluzioni abitative. Il contributo regionale è così determinato: contributo tecnico amministrativo, fino a 10.000 euro ad alloggio per attività di coordinamento tecnico e formazione; contributo lavori, fino a 35.000 euro ad alloggio, a parziale copertura delle spese di intervento, dirette o accessorie.

