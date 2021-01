Firenze – “Rodolfo Siviero, l’investigatore dell’arte, è il simbolo della riscossa identitaria del nostro Paese nel recuperare il patrimonio artistico che ci era stato trafugato nel corso della seconda guerra mondiale. E proprio da qui, dal museo della Regione a lui dedicato, esprimo la mia soddisfazione nel veder contenuto nel nuovo Dpcm del Governo la riapertura di musei e mostre. Più volte ho chiesto al ministro Franceschini che in zona gialla fosse inserita questa possibilità e finalmente così è stato: da domani i musei e le mostre d’arte sono di nuovo visitabili nella nostra regione”.

Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani, dal Museo di Casa Siviero, aggiungendo che si tratta di un “bellissimo segnale perché la cultura ritrovi la sua centralità, specialmente in una regione come la Toscana. Ora la speranza è che con il prossimo Dpcm si possa tornare a frequentare anche cinema e teatri, ma per adesso godiamoci questo risultato importante, tornando a visitare i musei e le mostre, sempre mantenendo la massima attenzione alle norme di sicurezza anticovid, a cominciare dalla mascherina e dal distanziamento”.

Foto: Luca Grillandini