Firenze – Continuano i controlli straordinari dei carabinieri: ieri i militari della Compagnia di Firenze, in collaborazione con quelli della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri Toscana e con una unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, hanno effettuato un servizio coordinato finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, in specie presso il parco della Cascine ma anche in altre aree del capoluogo.

In particolare, nel corso del servizio i militari hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio D.K., 30enne tunisino, pregiudicato, senza fissa dimora, il quale, sottoposto ai controlli, tentava di disfarsi di ben 4 involucri risultati contenere “cocaina” del peso complessivo di circa 80 grammi.

Nel prosieguo delle attività, in via degli Olmi, nei pressi della fermata della tranvia “Cascine”, i militari hanno sottoposto a controllo un cittadino gambiano 21enne, senza fissa dimora, trovato in possesso di complessivi gr. 6,5 di “marijuana”, occultati negli slip, oltre ad un coltellino e a un coltello tipo “svizzero”. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per lo stesso reato.

Infine, l’ormai famoso pastore tedesco antidroga “Battman”, guidato dal suo conduttore, ha scovato tra la vegetazione del parco ben 10 involucri pronti per lo spaccio, contenenti marijuana, per un peso complessivo di quasi 70 grammi, oltre a 3 grammi di hashish, il tutto posto sotto sequestro.

L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della caserma di Borgo Ognissanti in attesa dell’udienza di convalida fissata nella mattinata odierna.