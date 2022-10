Firenze – Mattinata dedicata alle Cascine per il sindaco Dario Nardella e la giunta comunale. Primo appuntamento, il sopralluogo nel Parco al quale erano presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessore alla Sicurezza urbana Benedetta Albanese, il prefetto Valerio Valenti e il comandante della Polizia municipale Giacomo Tinella; obiettivo: verificare il ‘funzionamento’ del nuovo Piano ad alto impatto sulla sicurezza. A seguire riunione della giunta al Centro visite del Parco, alla presenza del prefetto, per fare il punto sull’attuazione del Masterplan ‘Grandi Cascine’: molti i progetti realizzati, molti in corso d’opera e altri ancora da fare.

“Con la giunta abbiamo fatto il punto sulle Cascine – ha detto il sindaco Nardella – il piano ad alto impatto sulla sicurezza per ora procede, sta funzionando e d’accordo con il prefetto abbiamo predisposto una proposta che ci porterà a raddoppiare il numero delle telecamere da qui ai prossimi due anni. Ad oggi, intorno al parco delle Cascine ci sono 40 telecamere, noi raddoppieremo questo numero e ne installeremo 40 all’interno del parco. Le prime 10 saranno installate entro la prima metà del 2023, le seconde entro la fine del prossimo anno e le altre 20 entro la fine del 2024. In tutto arriveremo a 80 telecamere perché ogni angolo delle Cascine sia videosorvegliato”.

La proposta del piano per le 40 nuove telecamere sarà portata, d’accordo con il prefetto, al vaglio di uno dei prossimi Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, dopodiché si passerà all’individuazione puntuale dei siti dove installarle.

Il sindaco Nardella e il prefetto Valenti hanno fatto anche il punto sul Piano ad alto impatto sulla sicurezza per le Cascine, che nei servizi di controllo del Parco vede in campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale: “Sta funzionando”, ha dichiarato il primo cittadino”. Dal 19 settembre al 1° ottobre sono stati controllati 1.362 persone e 490 veicoli con l’impiego di 517 pattuglie.

A proposito, invece, del Masterplan il sindaco Nardella ha spiegato che “più del 50% è stato realizzato, mentre un altro 50% è in via di realizzazione o da realizzare”.

Tra i progetti prioritari del Masterplan ‘Grandi Cascine’, ci sono la passerella ciclopedonale Argingrosso-Cascine (investimento da 3,3 milioni di euro) che è in fase di progettazione esecutiva e per la quale è previsto che i lavori partano entro fine anno; il nido Cascine che sarà realizzato nella palazzina in piazzale del Re (investimento da 2milioni e 200mila euro cofinanziato dal Pnrr) per il quale è in corso la progettazione esecutiva. La gara è prevista a fine anno, mentre l’inizio dei lavori è previsto a inizio 2023; il nuovo ingresso al Parco nell’area ex Meccanò (investimento da 990mila euro), per il quale è partito il progetto di riqualificazione dei 3mila metri quadrati con chalet, panchine, monitor, servizi igienici e la riqualificazione del Giardino della catena.

“C’è grande attenzione su un parco che non chiede solo sicurezza – ha affermato il sindaco -, ma anche vivibilità e socialità come abbiamo visto con la bellissima partenza di ‘Corri la vita’ domenica scorsa con ben 30mila iscritti”.

Numerosi sono gli eventi e le iniziative che si sono tenuti nel Parco delle Cascine e che hanno visto una grande partecipazione di spettatori, come ad esempio Firenze Rock e Vasco Rossi alla Visarno Arena (con oltre 220mila presenze) e Ultravox Firenze all’Anfiteatro delle Cascine (oltre 100 giorni di iniziative e spettacoli, numerosi festival e 35 concerti di artisti con oltre 200mila presenze).