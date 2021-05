Firenze – Risposta secca dell’assessore alla casa Benedetta Albanese al lancio della Lega per quanto riguarda la piattaforma di dieci punti sulle case popolari. “Quando parla di case popolari la Lega è sempre pronta a fare affermazioni che non fotografano obiettivamente la realtà – sottolinea Albanese – ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione, perché a Firenze non c’è assolutamente, come dicono loro, ‘una situazione del tutto inversa’ rispetto ad Arezzo. E i numeri parlano chiaro: nella nostra città l’80% degli alloggi Erp è assegnato a cittadini italiani, mentre il 20% a stranieri. La Lega verifichi i dati prima di parlare”.

“Il Comune di Firenze assegna le case popolari ai fiorentini che ne hanno diritto e che hanno i requisiti previsti dalla legge – continua l’assessore – lo ha fatto in passato e continuerà a farlo. Il nuovo bando per l’assegnazione seguirà i parametri stabiliti dalla legge regionale e metterà in atto tutti i controlli necessari affinché chi ha diritto possa ottenere una risposta al proprio bisogno abitativo, al quale come Comune stiamo rispondendo con varie misure come, ad esempio, il contributo affitti e il Piano casa che prevede tipologie diverse di abitazioni per i cittadini più in difficoltà”.