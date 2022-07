Prato – Il 15 luglio si è concluso il processo di primo grado per l’omicidio di Serena Mollicone dinnanzi la Corte d’Assise di Cassino. Tutti i cinque imputati sono stati assolti. Sulla questione, Stamp ha incontrato la dottoressa Roberta Bruzzone, spesso ospite su queste pagine, criminologa di parte civile di Armida Mollicone, la zia della ragazza.

Dottoressa Bruzzone un verdetto che non la soddisfa in alcun modo. Qual è il suo parere in proposito?

“Le sentenze si rispettano sempre. Si tratta naturalmente solo del processo di primo grado e la battaglia giudiziaria è solo all’inizio dal momento che gli inquirenti e le parti civili non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e si preparano per l’appello, che certamente verrà presentato non appena verranno depositate le motivazioni di una sentenza che è destinata a continuare a far discutere. La lettura del dispositivo che annunciava l’assoluzione è stato accolto, sia in aula che fuori, da una marea di commenti negativi, di sdegno e di sfiducia nella giustizia”.

Una sentenza che peró fa discutere, tanto che si è parlato di “funerale delle Giustizia”.

“E certo anche io, in qualità di consulente tecnico di parte civile, sono davvero curiosa di leggere come i giudici di primo grado abbiano potuto superare, a loro modo di vedere ovviamente, alcuni elementi che, in tutta franchezza, io continuo a ritenere insuperabili nonostante l’esito, non certo soddisfacente dal mio punto di vista, dell’istruttoria dibattimentale”.

Cioè?

“Non mi spiego, in primis, un passaggio di questa complessa vicenda giudiziaria. Quando venne sequestrata la porta danneggiata trovata all’interno della caserma di Arce, purtroppo solo nel 2017, 16 anni dopo il brutale delitto, la Procura di Cassino incaricò la Prof. Cristina Cattaneo e l’Ing. Sala di valutare la compatibilità del danno sulla porta sia con le lesioni al cranio di Serena Mollicone, sia con la versione, assai “cangiante” (a dire il vero) fornita dai Mottola (padre, madre e figlio, imputati nel processo). Ebbene, Marco e Franco Mottola si sono sottoposti all’esperimento solo in parte dal momento che hanno acconsentito alla realizzazione del calco del pugno di entrambi ma, in maniera assai sconcertante, quando la Prof. Cattaneo chiese loro se erano disponibili a fornire una descrizione precisa della modalità con cui sarebbe stato sferrato il fantomatico pugno alla porta, entrambi i Mottola si sono avvalsi della facoltà di non rispondere”.

Ma «non rispondere» era un loro diritto…

“Per carità, essendo indagati all’epoca, era loro diritto farlo, ma la domanda sorge spontanea: perché rifiutarsi di collaborare nell’unico accertamento che avrebbe potuto agevolmente scagionarli e sottrarli al lungo processo che si è celebrato in Corte di assise?”.

Lei dottoressa Bruzzone come se lo spiega, si è data una risposta in tal senso?

“Perché la questione di come si è formato quel danno sulla porta è e resta un punto fondamentale dell’inchiesta. Già, perché proprio in merito a questo preciso aspetto l’esame dibattimentale di Marco Mottola è stato terminato su richiesta della difesa all’inizio del controesame della Procura. Poche domande sono bastate a far saltare i nervi ai difensori di Marco Mottola al punto di decidere di interrompere l’esame dell’imputato, che era in evidente difficoltà. Io in vent’anni non avevo mai visto niente del genere. Perché Franco Mottola, che inizialmente aveva affermato che era intenzionato a sottoporsi a esame in dibattimento, dopo l’esito disastroso dell’esame reso dal figlio, decide di revocare la sua disponibilità e rende solo le cosiddette “spontanee dichiarazioni” in cui salta fuori l’ennesima versione del fantomatico pugno? Ma, soprattutto, com’è possibile che sul nastro che avvolgeva il capo e il volto della vittima ci sono frammenti in tutto e per tutto coerenti con tutte le porzioni della porta danneggiata sequestrata all’interno della caserma di Arce?”.

Dunque sembra che sulla morte di Serena Mollicone il capitolo processuale,nonostante questa sentenza di assoluzione, non sia del tutto chiuso….

“La battaglia in sede giudiziaria è solo all’inizio e il materiale per preparare l’appello si preannuncia molto ampio”.