Casole d’Elsa – Torna il 20 e il 21 maggio Casole Fiorita, la manifestazione nata da un’idea dell’assessore all’istruzione Patrizia Frati che aveva il desiderio di portare a Casole d’Elsa non solo una bella mostra mercato di fiori e piante ma costruire con le scuole dei percorsi di crescita per gli studenti.

Organizzata dalla Proloco di Casole d’Elsa con il suo presidente Giuliano Stoppo, l’iniziativa si è ritagliata con gli anni un ruolo preminente tra gli eventi valdelsani. Anche quest’anno non mancheranno gli studenti di Casole che con il proprio professore di educazione artistica, Marco Acquafredda, hanno creato l’istallazione ” Se son gomme fioriranno ?”.

Il successo di Casole Fiorita si deve soprattutto alla qualità dei vivai presenti, che arrivano da tutta la Toscana e che offrono al visitatore una varietà innumerabile di piante e fiori. Sin dal primo anno si è posto molta attenzione alla natura del territorio promuovendo anche convegni e approfondimenti sul miele, uno delle exccellenze gastronomiche locali. Poi si sono aggiunti gli artisti che traggono ispirazione dai fiori e dalla natura e, per finire, gli ottimi prodotti tipici toscani. Un attenzione particolare viene rivolta ai bambini. ogni anno vengono organizzati laboratori artistici e spettacoli a tema per i piu piccoli e non sono mai mancate mostre, momenti dedicati allacucina oppure alla moda.

Per la 10° edizione è stato pensato un programma ricco di eccellenze. Per iniziare, il percorso della fiera mercato sarà ingrandito rispetto agli anni passati, aggiungendo anche la piazzetta deli Innamorati. Un importante spazio sarà riservato a Vivai Breschi che allestirà la sua Fattoria degli animali creata grazie all’ars topiaria. Il vivaio creerà all’interno del chiostro della Collegiata di Santa Maria Assunta il suo ” mondo verde “fatto di sorprendenti animali. I bambini potranno scoprire le ” Piante dell’altro mondo ” in una intricata caccia al tesoro libera ( gli indizi per partecipare saranno sulla pagina facebook ” Casole Fiorita”).

Da sabato sarà allestita la mostra di spaventapasseri artistici Toscani un po’ speciali, coordinata da Gabriella Tricca, l’esposizione vede l’impegno di numerose nonne e nonni di Casole d’Elsa. L’assessore Mariani ha coinvolto anche i produttori del Terre di Casole DOC che proporranno una degustazione della loro produzione , un modo per scoprire una delle tante eccellenze gastronomiche di questo nostro territoro. La pittrice Anna Morndi dedicherà il sabato pomeriggio ai bambini con la creazione di piccole opere d’arte a tema florele anche con l’utilizzo di materiale di ricicl, mentre la domenica ci sarà l’artista Marianna Sauro che condurrà un laboratorio artistico per bambini e ragazzi. Casole d’Elsa è conosciuta come il paese degli artisti e quindi anche per Casole Fiorita non poteva mancare un momento dedicato all’arte ed alla manualità. Domenica la festa continua con la mostra mercato aperta dalle 9:00 , ristoranti bar ed alcune contrade saranno le protagoniste dello Street food del buongustaio.

Non Mancheranno spettacoli di intrattenimento con la scuola di ballo Odissea 2001 e tanto altro per grandi e piccini. il programma completo è sulla pagina face book “Casole Fiorita”