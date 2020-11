Firenze – Finisce con una condanna a sei anni di reclusione la vicenda che ha visto indagato l’ex senatore Denis Verdini, per le vicende legate al Credito cooperativo fiorentino. La vicenda giudiziaria è giunta in Cassazione, che ha condannato il politico a sei anni di reclusione. La condanna prevedeva anche ulteriori 4 mesi per la truffa sui fondi dell’editoria, che sono stati dichiarati estinti. In appello Verdini era stato condannato a 6 anni e dieci mesi.