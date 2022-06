Castelmuzio – Circondato da lussureggianti colline che raggiungono l’infinito, dai colori mozzafiato, alternate a dolci distese boschive si trova Castelmuzio, un pittoresco borgo a sud di Siena, ricco di storia e di piacevoli eventi.

Da giovedì 2 al 5 giugno avrà luogo “CasteLibro 2022” un evento che unisce autori, libri, buon cibo, olio e vino. Gli incontri che nei quattro giorni si susseguono a ritmo ravvicinato, permettono di conoscere le novità editoriali del momento, sia per i grandi che per i piccini, conversare con i loro autori per approfondire le storie che si nascondono tra le pagine dei libri. Le presentazioni dei libri si svolgeranno alla Terrazza del Belvedere (Le Mura ) ed in caso di pioggia saranno spostate al Centro dell’Olio. In questa edizione i temi che si affronteranno sono legati alla storia del nostro Paese, alla tutela del pianeta, alle donne e allo sport.

Tra i vicoli e le mura di Castelmuzio si possono gustare i piatti tipici del luogo, prendere parte a laboratori didattici, e assistere a spettacoli teatrali. Ma non solo. In una atmosfera all’insegna della genuinità, tra locali e mercatini, è possibile assaporare i tesori che in questa terra sono particolarmente gradevoli e abbondanti, come l’olio e il vino.

Durante le giornate di CastelLibro, le vie del Borgo si riempiono di iniziative, come la mostra dei lavori dei bambini della Scuola per l’infanzia Arca di Noè “A capofitto sui libri “ e laboratorio di “Colori belli e buoni” con Eleonora Farina, il gioco dei tappi. Inoltre sarà possibile, solo su prenotazione, richiedere menù presso lo stand gastronomico al Centro dell’Olio nei giorni e orari indicati (info e prenotazioni Sabrina 3395714131 anche su WA)

L’intera manifestazione è organizzata dalle associazioni culturali “Castelmuzio Borgo Salotto” e “Società Sportiva Valentino Mazzola”, con un ringraziamento particolare a Maria Stella Bianchini e Roberta Perugine, anime del progetto. CastelLibro è patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Trequanda in collaborazione con Libraccio Firenze.

Questo il programma:

Giovedì 2 giugno

Ore 09:00 – Raduno auto d’Epoca. XIV edizione del raduno di Auto, Moto e Vespe d’epoca (info: Marco 347 4112185)

Ore 11.00 – Apertura CastelLibro con la presentazione del libro di Iris Origo “GUERRA IN VAL D’ORCIA” Edizioni Passigli – Saranno presenti Michele Rossi saggista e Stefano Passigli editore

Ore 13.00 – Borghi in festa a tavola – Pranzo tipico toscano a menù fisso su prenotazione (info e prenotazioni: Sabrina 3395714131 anche su WA)

Ore 15.45 – Inaugurazione campo di calcio “Valentino Mazzola” alla presenza delle autorità e rappresentative locali – Introduce Riccardo Lorenzetti conduttore radiofonico e televisivo. A seguire Partita di calcio con i “Citti di Castello”

Ore 17.30 – Consegna della Costituzione ai neo maggiorenni da parte del Sindaco di Trequanda Andrea Francini

Ore 18.00 – Anteprima della 3° Festa della Costituzione organizzata dal Comune di Trequanda e Anpi Valdichiana con la presentazione del libro di Stefano Passigli “ELOGIO DELLA PRIMA REPUBBLICA” Edizioni La Nave di Teseo. Introduce Andrea Francini Sindaco di Trequanda, dialoga con l’autore Andrea Vignini ex sindaco di Cortona e critico letterario

Ore 18.45 – Aperitivo

Ore 19.30 – Centro dell’Olio – Apertura Stand Gastronomico

Ore 21.15 – La musica del Duo Improvviso in Piazza della Pieve

Venerdì 3 giugno

CastelLibro – Il borgo e lo sport

Ore 18.00 – Alla Terrazza del Belvedere si parla di sport e si presenta il libro “STORIE VERE” Effegi Editore, di Edoardo Cannoni e “LA FINE DEL SALMONE” Curcio editore di Mario Scaccia. Dialogano con gli autori Franca Muzzi ex sindaco di Trequanda e Elena Scaccia presidente pro loco Trequanda

Ore 19.30 – “Pici alla Locanda” Cena per le vie del Borgo a cura del ristorante Casalmustia (solo su prenotazione al 0577665166)

Ore 21.00 – Piazza della Pieve – Breve anteprima dello spettacolo con Andy Bellotti l’imitatore e trasformista reduce da “Tale e quale show” e con Fabio Forcillo vincitore di “La sai l’ultima?”

Sabato 4 giugno

Dalle ore 10.00 – per le vie del borgo Marcondirondirondello – il Mercato di Castello (info: Maria Stella 335 5478839)

Ore 11.00 – CastelLibro – La terra e il borgo

Incontro con Paolo Ciampi per la presentazione del libro “UN POPOLO IN CAMMINO VIAGGIO A PIEDI NELLA TERRA DEGLI ETRUSCHI” Bottega Errante Editore, dialoga con l’autore Alessandro Vanoli

Ore 12.00 – Incontro con Alessandro Vanoli Per la presentazione del nuovo libro “STORIA DEL MARE” Edizioni Laterza Dialoga con l’autore Paolo Ciampi

Ore 15.00 – Presentazione del libro “CLIMA IN CRISI. UNA NUOVA SOCIALITÀ PER LA LOTTA AL GLOBAL WARMING” di Simonepietro Canese, Ugo Carlotto, Gianni Ferri Bontempi Edizioni l’asino d’Oro

ore 16.00 – Inaugurazione della mostra dei bambini della Scuola Dell’infanzia Arca Di Noè “A CAPOFITTO SUI LIBRI” e a seguire incontro con Gianluca Barbera per la presentazione del nuovo libro “MAGELLANO E IL TESORO DELLE MOLUCCHE” Rizzoli, dialoga con l’autore Cecilia Chiavistelli, letture con gli attori di Effepi Teatro

Ore 17.30 – Presentazione del libro “RACCONTI DEL PIANETA TERRA” a cura di Niccolò Scaffai edizioni Einaudi, dialoga con l’autore Leonardo Bucciardini, insegnate

Ore 18.30 – Anticipazione del “Il borgo e le donne “ con Veronica Pivetti per la presentazione del nuovo libro “TEQUILA BANG BANG UN GIALLO MESSICANO” Mondadori, dialoga con l’autrice Olga Mugnaini giornalista

Ore 19.30 – Apertura Stand Gastronomico

Ore 21.00 – Piazza della Pieve – Spettacolo di cabaret e magia con La Maga Elena

Domenica 05 giugno

Ore 9.00 – Passeggiata panoramica paesaggistica e culturale di circa 6 km. – Registrazione partecipanti in P.zza della Pieve – Colazione per tutti

Dalle ore 10.00 – per le vie del borgo Marcondirondirondello – il Mercato di Castello (info: Maria Stella 335 5478839)

Ore 11.00 – Piazzetta IV novembre Laboratorio di uncinetto per grandi e bambini con Kate insegnante di uncinetto del gruppo Knit Café della libreria Libraccio di Firenze

Ore 12,00 – CastelLibro “Il borgo e le donne “ Incontro con Simona Baldelli per la presentazione del libro “ALFONSINA E LA STRADA” Sellerio, dialoga con l’autrice Paolo Caselli giornalista sportivo, introduce Enrica Vignoli. Evento in collaborazione con associazione culturale Ideerranti

Ore 12.30 – Apertura Stand Gastronomico

Ore 16.00 – Piazza della Pieve. Lettura animata del libro per bambini di Davide Calì e Giulia Pastorino “QUANDO SARO’ GRANDE” edizioni Clichy a cura degli attori di Effepi Teatro

Ore 17.00 – Santa Messa – A seguire processione

ORE 17.30 – Incontro con Daniela Brogi per la presentazione del suo nuovo libro “LO SPAZIO DELLE DONNE” Edizioni Einaudi, dialoga con l’autrice Giulio Medaglini

Ore 18.30 – Incontro con Elisa Giobbi per la presentazione del suo nuovo libro “MILENA Q. ASSASSINA DI UOMINI VIOLENTI” edizioni Mar dei Sargassi, dialoga con l’autrice Marcin Wyrembelski traduttore

Ore 19.30 – Apertura Stand Gastronomico

Ore 21.15 ­­ – Piazza della Pieve spettacolo con Andy Bellotti l’imitatore e trasformista reduce da “Tale e quale show” e con Fabio Forcillo vincitore di “La sai l’ultima?”

Ore 22.30 – Estrazione premi della Lotteria

Info e prenotazioni Stella 335.5478839 – Sabrina 3395714131 – Marco 347 4112185