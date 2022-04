Castelnuovo Garfagnana – I lavori di restauro e recupero della Rocca Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana in provincia di Lucca hanno riservato una grossa sorpresa, la scoperta di una stanza segreta che non era mai stata individuata. Sono stati gli operai delle ditte incaricate a rimanere colpiti da un abbassamento di una parte di pavimento del piano terra. Icuriositi, e spostando la massa di detriti che si era accumulata, hanno liberato l’ingresso a una stanza segreta, una sorta di vano o passaggio che, si è ipotizzato, potrebbe condurre ad altre stanze dell’antico palazzo, dimora fra gli altri anche di Ludovico Ariosto, dal 1522 al 1525, nel ruolo di governatore della Garfagnana incaricato dagli Este.

I lavori di restauro sono stati subito interrotti in attesa di un sopralluogo dei tecnici della soprintendenza che stabilirà l’iter operativo. I racconti tramandati da generazioni a Castelnuovo Garfagnana parlavano di un passaggio segreto che collegava la Rocca Ariostesca con la Fortezza di Monte Alfonso, che si trova più a monte di qualche centinaia di metri. Nulla esclude che il passaggio scoperto dagli operai nel corso dei lavori possa essere una via d’accesso al leggendario passaggio.