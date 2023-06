Firenze – Una segnalazione, ritenuta ad ora attendibile, rileverebbe la presenza di Cata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze sabato pomeriggio scorso, a Bologna insieme a una donna, su un bus, la sera del 10 giugno scorso.

La scomparsa di Kataleya, ormai Cata per tutti, ha visto l’apertura di un fascicolo di indagine, da parte della procura di Firenze, con l’ipotesi di sequestro di persona .

Sono due i magistrati che coordinano le indagini dei carabinieri, il sostituto procuratore Giuseppe Ledda e la sostituta Christine von Borries, che fa parte della Dda di Firenze. Il reato infatti è di competenza della Direzione distrettuale antimafia.

La madre di Cata è stata ascoltata dai pm in Procura per oltre un’ora come persona informata sui fatti. Sentita anche un’amica. Dopo il malore avuto domenica pomeriggio, la madre di Cata, Kathrina, è stata di nuovo portata a Careggi: avrebbe ingerito una piccola quantità di candeggina. Portata in ospedale con un’altra ambulanza anche un’amica della donna. Già domenica la madre della piccola, ascoltata dagli investigatori, aveva fatto i nomi di alcune persone con cui ha avuto degli screzi e che secondo lei potrebbero aver portato via la bambina.

Intanto la Prefettura di Firenze, al termine della cabina di regia che si è svolta ieri pomeriggio, ha deciso la chiusura del «Piano provinciale per le persone scomparse». La piccola di 5 anni, quindi, non sarà più ricercata con le perlustrazioni sul territorio affidate ai volontari della Protezione Civile in quanto ora sono in corso le indagini da parte della polizia giudiziaria coordinata dalla Procura che indaga per sequestro di persona. «Le attività di ricerca hanno dato esito negativo – dice il comunicato diffuso dalla Prefettura – nelle prossime ore sarà chiuso il Piano provinciale per le persone scomparse».

Continuano intanto le manifestazioni di solidarietà alla famiglia da parte della comunità peruviana. Ieri sera si è svolta una fiaccolata nell’area di via Maragliano, dove si trova l’ex hotel occupato Astor, dove vive la bambina con la madre e un fratellino. Il padre della bimba, in carcere, ha tentato alla notizia della scomparsa della bimba, di togliersi la vita due volte, mentre la madre ieri ha ingerito una piccola quantità di varechina, sempre allo stesso scopo.

