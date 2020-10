Firenze – Il coronavirus sta mettendo in crisi il calendario gare. Domani sabato la partita Arezzo-Triestina è in dubbio: rinviata invece Olbia-Lucchese.

La partita ad Arezzo dovrebbe aprire domani sabato l’ottava giornata del Girone B del campionato di serie C.

L’inizio della partita era fissato per le ore 15, ma è stato rinviato alle ore 16,30 in quanto due componenti lo staff ed un giocatore dell’Arezzo sono risultati positivi al corona virus.

Domani mattina tutta la squadra sarà sottoposta ad un altro ciclo di tamponi, con la speranza che i risultati siano tali da poter disputare la partita.

Piove sul bagnato. L’Arezzo non disporrà di tutti i titolari in un momento in cui la sua classifica è allarmante. Ultimo in classifica, nessuna vittoria dopo sette giornate; soltanto due pareggi e cinque sconfitte. E domani avrà vita dura perché la Triestina è una buona squadra. Tosta, organizzata con già quattro vittorie all’attivo.

Mentre Olbia-Lucchese è stata dichiarata rinviata a data da destinarsi perché due giocatori ed alcuni componenti dello staff della Lucchese sono risultati positivi al virus (vanno

ad aggiungersi a quelli già in quarantena). La partita era in programmadomenica alle ore 15.Per il girone A domani sabato lacapolista Pro Vercelli ospita il Giana enon dovrebbe faticare più di tanto per vincere.

Nel programma di domenica svetta il derby Pontedera-Grosseto. La partita interna impegnativa per la Carrarese che riceve l’Alessandria; pronostico per il Livorno contro la Pergolettese e magari anche per la Pistoiese (ma dovrà fare una grande partita) ospite dell’Albinoleffe (Bergamo).

—————————

CLASSIFICA (girone A)

Pro Vercelli p. 14; Grosseto p. 13; Como p.13; Carrarese p. 13; Novara p. 13; Pro Patria p. 12, Pontedera p.12; Renatep.12; Lecco p. 11; Pro Sesto p.10; Juventus p. 10; Alessandria p. 8;

Pergolettese p. 9; Piacenza p. 8: Giana p. 7; Pistoiese p.6; Livorno p. 6;Albinoleffe p.6; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

———————————-

DOMANI SABATO 31

Girone A : Pro Vercelli-Giana ore 15,arbitro Daniele Virgilio di Trapani.Girone B : Arezzo-Triestina ore 16,30,arbitro Claudio Petrella di Viterbo.

———————

PROGRAMMA DI DOMENICA (8° giornata; -1 novembre)

Juventus-Lecco ore 15, arbitro Michele Del Rio di Reggio Emilia; Pontedera-Grosseto ore 17,30,arbitro William Villa di Rimini; Pro Sesto-Novara ore 17,30, arbitro LuigiCarello di Bari; Piacenza-Renate ore 17,30, arbitro Valerio Crezzini di Siena; Livorno-Pergolettese ore 15,arbitro Luigi Vatano di Reggio Calabria; Albinoleffe-Pistoiese ore 17,30, arbitro

Borgan Nicolaes di Pordenone; Como-Pro Patria ore 17,30, arbitro Eugenio Scaladi Collegno; Carrarese-Alessandria ore 15, arbitro Valerio Maranes di Ciampino.

———————

MERCOLEDI’ 4

Livorno-Juventus ore 17(recupero 4° giornata).

NONA GIORNATA

SABATO 7

Pergolettese-Pro Vercelli ore 20,45.

DOMENICA 8

LuccheSe-Albinoleffe; Como- Olbia; Alessandria-Livorno, ore 15; Pro Patria-Pro Sesto; Renate-Lecco, ore 17,30; Pistoiese-Pontedera; Grosseto- Carrarese ore 17,30; Giana Piacenza;

Novara-Juventus ore 17,30

NERCOLEDI’ 11

Livorno-Giana ore 19,30; Pro Sesto-Como ore 20,45