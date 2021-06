Firenze – Un cavallo si è imbizzarito e la carrozza che trainava ha colpito l’auto del Ministro dell’Interno e l’altra auto di scorta, Luciana Lamorgese mentre si trovava all’interno di Palazzo Vecchio. Il cavallo è fuggito per piazza della Signoria e ha concluso la sua corsa dentro la Loggia dei Lanzi.

Per l’animale nessun danno, per i veicoli sì. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’animale, a quel punto ‘libero’ dalla carrozza incastratasi tra le due auto, è poi entrato dentro la Loggia dei Lanzi dove è stato bloccato: non ha causato danni alle statue, come specificato dagli Uffizi. Il ministro Lamorgese è comunque poi ripartita da Firenze.

Secondo l’IHP, la prima associazione italiana di tutela dei cavalli, quanto accaduto “denota le condizioni con cui sono utilizzati questi animali. Le carrozze sono una forma di sfruttamento ormai inaccettabile nel 2021. Serve preoccuparsi della salute anche degli animali. Perché i cavalli non si imbizzarriscono, ma reagiscono a stimoli negativi o alla paura, reagendo nel modo per loro più naturale: la fuga”.