Firenze – Cecilie Hollberg torna a dirigere le Gallerie della Accademia di Firenze, così come Valentino Nizzo al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e Simone Quilici al Parco dell’Appia Antica.Tornano i tre direttori dei musei autonomi che erano stati rimossi dall’ex ministro Alberto Bonisoli. Lo ha confermato il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini alla stampa estera presentando il bando che verrà pubblicato il 30 gennaio sull’Economist per cercare 13 nuovi direttori per altrettanti musei, 8 dei quali di nuova creazione.

In una dichiarazione diffusa dall’Ansa, Hollberg ha ringraziato Franceschini per averla riportata alla direzione della Galleria dell’Accademia e si è detta molto “commossa per i tanti messaggi che sto ricevendo da Firenze e non solo: in particolare mi ha colpito un fiorentino che mi ha scritto Sono veramente felice per noi”.

Franceschini ha assicurato che “avverrà in tempi molto brevi”, comunque non prima del 5 febbraio, hanno chiarito i suoi uffici per i tecnici del decreto. Dal canto suo Hollberg non aggiunge nulla sulla data del suo ritorno.