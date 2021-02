Firenze – La notizia arriva direttamente dal sindaco Dario Nardella, a margine dell’incontro per la presentazione del progetto per la rinascita del complesso di Santa Maria Novella: “Ho già parlato con il ministro degli Esteri Luigi di Maio – ha detto Nardella – e con quello della Cultura Dario Franceschini. Il Governo candiderà Firenze per tenere qui il vertice delle celebrazioni dei 50 anni della carta. Speriamo che l’Unesco possa accogliere questa candidatura”. E se l’eventualità diverrà concreta, la sede delle celebrazioni non potrà non essere che il complesso di Santa Maria Novella, assurto a nuova vita. Dunque, sarà Firenze la candidata per l’Italia per le celebrazioni per il mezzo secolo trascorso dalla firma della Convenzione Unesco, che metteva sotto protezione per la prima volta il patrimonio mondiale, culturale e naturale. Era il novembre del 1972. ll Centro Storico di Firenze venne iscritto nella Lista UNESCO del Patrimonio Mondiale il 17 dicembre 1982.