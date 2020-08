“Come afferma il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Piazza della Signoria, in quanto pubblica piazza, è propriamente un bene culturale (art.10 Beni culturali), il cui uso individuale può essere concesso solo se l’utilizzo è compatibile con la sua destinazione culturale e artistica ed il suo carattere storico (art.20 Interventi vietati) – spiega conti nel suo post – Inoltre la concessione in uso di un bene culturale può avvenire unicamente se si conserva la fruizione pubblica del bene in questione (art106 Uso individuale di beni culturali)”.

Dunque? L’uso privato della piazza in modalità esclusiva rispecchia la legge? “Possiamo ben sostenere che utilizzare una piazza storica in qualità di decoro di una privata cena d’affari sia incompatibile e non rispecchi in alcun modo le indicazioni sopracitate – si legge nel post – quanto sopra dimostra, per chi scrive, l’illegittimità di iniziative di privatizzazione quale quella prospettata per la più pubblica delle piazze fiorentine: piazza della Signoria, svenduta per un’iniziativa peraltro non inedita in città”.