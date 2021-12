Firenze – Una festa senza i requisiti di sicurezza anti covid. E’ quanto si è trovata di fronte la polizia municipale intorno alle 23.30 della sera di Natale quando è intervenuta, su segnalazione dei cittadini, in un capannone della zona di piazza Puccini.

Gli agenti della sezione amministrativa, insieme a colleghi in divisa, chiamati dai residenti che sentivano musica e schiamazzi, sono intervenuti ed hanno trovato una festa in corso con due persone all’ingresso che gestivano l’accesso. Una volta entrati gli agenti hanno trovato oltre cento persone assembrate, la maggioranza delle quali era in piedi senza mantenere le distanze previste. Nel grande locale era presente anche un palco allestito con impianto di amplificazione e con un DJ, ed era praticamente sgombro di posti per sedere, in modo da adibirlo ad area di ballo. La polizia municipale ha individuato la titolare del contratto di locazione del locale ed è stata multata ai sensi del DL 221 del 24/12/2021 (400 euro) con l’intimazione a cessare la festa. La donna ha dichiarato che aveva a sua volta affittato i locali ad una terza persona (poi identificata) per la serata, per organizzare un compleanno. Le persone, per lo più straniere, sono state allontanate e la serata sospesa.

Durante il week end natalizio la polizia municipale ha svolto anche numerosi controlli per verificare il possesso del green pass nei locali pubblici. Dalla vigilia di Natale a Santo Stefano sono stati 294 i controlli in città e tre sono state le sanzioni elevate: la multa di 400 euro è toccata a due titolari di negozi e ad un addetto ristorante perché non avevano il green pass.