Firenze – La grande operazione che consentirà di creare alle Piagge la centrale solare che permetterà di spegnere circa 300 caldaie verrà riavviata a giugno per consentire l’accensione degli impianti a novembre. È questa la notizia data oggi in aula dall’assessora ai lavori pubblici Titta Meucci che ha risposto al question time del capogruppo di FdI Alessandro Draghi. L’operazione ha luogo alle “navi” di Via Liguria e di via Marche alle Piagge.

“L’assessore ha anche confermato i ritardi: i lavori sarebbero dovuti terminare nel Febbraio 2021. Ho evidenziato come il cantiere sia abbandonato ormai da mesi, abbiamo sollevato come Fratelli d’Italia il tema anche per il pericolo di furti e vandalismo nel giardino e nelle abitazioni, nonché dei preziosi materiali presenti nel cantiere, dove sono stati abbandonati scarti di cantiere e residui di lavorazione e la vegetazione non è curata privando gli abitanti di uno spazio verde vivibile. Ci auguriamo che adesso i tempi dichiarati siano rispettati, vigileremo su questo” conclude Draghi.