Firenze – Stretta alla vendita di alcolici nel centro storico di Firenze a partire da domani, venerdì 17 luglio, fino al 31 agosto: l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Dario Nardella prevede infatti il divieto di vendita di bevande alcoliche in qualunque contenitore dalle 20 alle 6 di tutti i giorni della settimana in tutto il centro storico Unesco. L’atto anticipa di un’ora l’orario previsto dal Regolamento per la tutela del centro storico Unesco che, all’articolo 11, vieta la vendita di bevande alcoliche dalle 21. Per chi non rispetta l’ordinanza sono previste multe che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

Sempre sul fronte movida, in Santo Spirito, da questa sera, i bagni pubblici saranno aperti fino alle 4 e sempre a titolo gratuito. E’ quanto annuncia l’assessora al decoro urbano Alessia Bettini. “Abbiamo deciso come Amministrazione di allungare di ulteriori due ore gli orari di apertura nei giorni in cui la piazza è maggiormente frequentata. Due ore sempre gratuite che si aggiungono alla sperimentazione già attiva grazie al contributo economico dell’esercenti della piazza”.

Nelle sere del giovedì, venerdì e sabato quindi i bagni in Santo Spirito saranno aperti, sempre gratis, fino alle 4. Una opportunità importante per i fruitori della piazza che sembrano gradire: gli ingressi sono passati da una media di 10 a 600 a serata. L’assessore ricorda poi che da giovedì a domenica viene potenziata anche la presenza di cestoni per i rifiuti. “Gli operatori di Alia giovedì aggiungono 12 contenitori per favorire la raccolta differenziata che restano in piazza fino a domenica sera. Anche questo un piccolo intervento ma significativo per migliorare la vivibilità e al decoro della piazza” conclude l’assessore Bettini.