Dal 23 Novembre a 11 Dicembre 2020, 8 ore al giorno orario 9.00-13.00/14.30-18.30 – Nuova edizione del corso di “Elementi base di meccanica” che si svolgerà dal 23 Novembre a 11 Dicembre 2020, 8 ore al giorno orario 9.00-13.00/14.30-18.30 (in allegato la locandina e i moduli per iscriversi) in modalità webinar.

Il corso è rivolto a disoccupati, finanziato con fondi Formatemp (www.formatemp.it), promosso dall’agenzia per il lavoro Maw-Men at Work e la frequenza è obbligatoria (minimo il 70% delle ore), è quindi richiesta la massima disponibilità.

REQUISITI TECNICI (li trovate anche in allegato): pc con webcam/Tablet/Smartphone e connessione adsl privati o 3G/4G.

Se interessati alla partecipazione richiediamo di inoltrarci i moduli di iscrizione compilati e la conferma della registrazione al sito www.maw.it.

allegati