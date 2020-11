Cerreto Guidi – La Via dei Presepi di Cerreto Guidi si farà nella modalità resa necessaria dalle restrizioni anti pandemia. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale che si è incontrata con le associazioni, i presepisti e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della tradizionale iniziativa natalizia.

Durante la riunione si è convenuto sull’impossibilità di realizzare la Via dei Presepi di Cerreto Guidi nelle forme consuete. “La Via dei Presepi non può essere fatta come lo scorso anno– dichiara il Sindaco Simona Rossetti– la situazione lo impedisce e i presepisti non potrebbero prepararla per le attuali restrizioni negli spostamenti. Inoltre si tratta di essere coerenti con tutto ciò che sta accadendo. Abbiamo però condiviso che lontano da sfarzi e da eccessi, la Via dei Presepi venga svolta utilizzando vetrine e fondi dove sia possibile una realizzazione in totale sicurezza dei presepi. L’invito è inoltre quello di fare in famiglia un presepe da poter poi condividere sui social. Ci attiveremo inoltre per mettere su tutto il territorio comunale alcune luci di Natale e alberi addobbati per dare anche un valore al periodo natalizio. Vogliamo creare un’atmosfera complessiva che dia un po’ di fiducia e di speranza”.

A partire dalla fine di questa settimana o al più tardi con l’inizio della prossima, verrà avviata la realizzazione della Via dei Presepi che anche quest’anno è inclusa in Terre di Presepi. Per ribadire che si tratta di un’edizione particolare, non verrà indicato il numero dell’edizione. Il decimo, effettivo appuntamento con la Via dei Presepi sarà quello del prossimo anno.