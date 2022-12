Firenze – Domani venerdì 16 dicembre sciopero generale regionale di 24 ore, dei settori privati e pubblici. A proclamarlo Cgil e Uil Toscana, all’interno della mobilitazione nazionale dei due sindacati “contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente, che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale”.

In Toscana nell’occasione saranno organizzate iniziative territoriali (manifestazioni, presìdi). A Firenze si terrà un corteo con concentramento in piazza dell’Unità a partire dalle 9:30 con arrivo in via Martelli, passando da piazza San Marco.

Ecco il dettaglio di tutte le iniziative in Toscana: